Animale aduse ilegal din România, sacrificate în vestul Bulgariei. Carnea era tranșată, după care distribuită

Autoritățile bulgare au descoperit un posibil caz de import ilegal de animale provenite din România și un abator ilegal în zona Ihtiman (vestul Bulgariei). Resturi de animale au fost găsite în mai multe locuri din regiune, relatează bta.bg.

Situația a fost prezentată de ministrul interimar al Agriculturii și Alimentației, Ivan Hristanov, și de Angel Mavrovski, director Agentia de Siguranță Alimentară.

„Ne aflăm în Ihtiman, care este în mod clar epicentrul sau principalul nod al traficului către Bulgaria”, a declarat ministrul Ivan Hristanov în fața jurnaliștilor.

Ministrul a anunțat că autoritățile au oprit deja camioane care transportau animale mici. Vehiculele se află în prezent la frontiera cu România.

În timpul verificărilor desfășurate în zona Ihtiman au fost descoperite și crotalii românești, găsite într-o altă locație din apropiere. Descoperirea sugerează că animalele ar fi fost introduse ilegal din România.

Controalele realizate pe 13 martie de inspectorii Agenției Bulgare pentru Siguranța Alimentelor, împreună cu reprezentanți ai Ministerului de Interne, au scos la iveală mai multe zone în care au fost aruncate resturi de animale.

„Agenția pentru Siguranța Alimentelor, împreună cu Ministerul de Interne, a petrecut întreaga zi de 13 martie efectuând inspecții și a stabilit că există mai multe locații în zona Ihtiman unde au fost aruncate oase și resturi proaspete de origine animală”, a declarat Ivan Hristanov.

Autoritățile au identificat și locuri unde carnea era tranșată și pregătită pentru distribuție.

„În plus, există mai multe locuri unde carnea era tranșată, iar de acolo era distribuită într-o direcție necunoscută”, a adăugat ministrul.

Ministrul Agriculturii a anunțat că luni va avea loc o conferință de presă comună cu reprezentanții agenției pentru siguranța alimentelor și ai Ministerului de Interne.

„Din acest moment nu vom permite ca un guvern slab să compromită industria noastră zootehnică internă”, a afirmat Ivan Hristanov.

În paralel cu ancheta privind importul ilegal cu animale, trei organizații ale fermierilor au atras atenția asupra unei situații pe care o consideră critică în sectorul zootehnic.

Este vorba despre Union of Poultry Farmers, Association of Pig Farmers și Association of Industrial Pig Farming. Într-o declarație comună, organizațiile au precizat că problemele au început pe 9 martie, când colectarea și eliminarea subproduselor de origine animală a fost practic suspendată. Din acest motiv, fermele se confruntă cu dificultăți în continuarea activității.

În aceeași zi, ministrul Ivan Hristanov a anunțat că a sesizat procurorii în legătură cu presupuse abuzuri într-o procedură de achiziție publică pentru incineratoare destinate eliminării animalelor moarte.

Potrivit acestuia, fondurile alocate pentru eliminarea cadavrelor de animale pentru o perioadă de trei ani ar fi fost cheltuite în doar jumătate din intervalul prevăzut.

„Banii alocați pentru eliminarea animalelor moarte pentru o perioadă de trei ani au fost cheltuiți în jumătate din timp, iar acum nu mai există fonduri disponibile”, a declarat ministrul.