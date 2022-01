Doliu uriaș în fotbalul românesc. A murit fulgerător, avea doar 50 de ani. Toată lumea îl iubea

Fostul fotbalist Bogdan Rădos, numit de microbiștii din Hunedoara: „Boxi”, s-a născut la 19 noiembrie 1971. Acesta a adus rezultate incredibile pentru Mureşul Deva, Viitorul Hunedoara, Corvinul Hunedoara şi Minerul Certej.

Fotbalistul a decedat

A fost internaţional de juniori UEFA ’90 şi a devenit faimos în prima echipă a Corvinului, în Divizia A, la doar 17 ani.

Acesta era cunoscut pentru lipsa podoabei capilare sau cercelul din urechea stângă. Purta numărul 10 pe tricou şi banderola de căpitan al echipei devene pe braţul său. El este Bogdan Rădos sau “Gianluca Vialli” de sub Cetate, poreclit aşa pentru asemănarea fizică cu starul italian ce era în vogă în fotbalul acelor vremuri.

Colegii îi spuneau „Boxi”. Cunoscuții au declarat că bărbatul îmbătrânise foarte tare în ultima vreme.

„A fost o reîntâlnire frumoasă, mi-am revăzut foştii colegi, foşti adversari, păcat însă că sunt aşa de rare momentele de acest gen”, spune fostul căpitan al Devei. Cu amărăciune, deplânge şi situaţia în care a ajuns fotbalul de sub Cetate. „E tragic ce se întâmplă, e păcat că Deva nu mai are o echipă de fotbal”, afirma Bogdan Rădos în urmă cu ceva vreme.

S-a accidendat de multe ori

Cariera lui a luat sfârșit după ce s-a accidentat de mai multe ori la genunchiul stâng. A fost un fotbalist talentat, cu o tehnică excelentăşi o lovitură de cap extroardinară, iar pentru valoarea sa a făcut parte din lotul naţional de juniori UEFA ’90, unde a fost coleg, printre alţii, cu Alin Artimon, Sorin Colceag sau Daniel Haidiner.

„O generaţie frumoasă, dar, din păcate, niciunul nu am ajuns sus de tot. Ne-am pierdut pe parcurs. Cel mai talentat era Tiberiu Gabor, de la Tg. Mureş. Ne-am calificat la turneul final al Campionatului European, după o dublă cu San Marino. Am câştigat cu 6-2 acolo, iar eu am dat două goluri. Din păcate, eu nu am mai prins turneul final pentru că m-am accidentat”, povesteşte fostul decar devean.

„Totul a început la un amical la Teliuc pe când jucam la Viitorul Hunedoara. Era gheaţă şi am încercat un vole. Mingea a sărit rău şi am făcut entorsă. Am forţat revenirea pentru a nu pierde lotul naţional şi de atunci genunchiul a început să-mi joace feste” declarase Bogdan Rădos, potrivit servuspress.ro.