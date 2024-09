Politica Încă un candidat la prezidențiale: Ludovic Orban







Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a spus că românii suflă şi în iaurt, după ce s-au ”fript cu ciorba Klaus Iohannis” și că orice candidat are șanse să câștige la alegerile prezidențiale. Fostul premier este de părere că românii vor fi mai atenți la aceste alegeri.

Românii s-au fript cu ciorba Iohannis

„Orice candidat care intră în cursă are şanse. Decizia aparţine cetăţenilor români, care sunt convins că, după ce s-au fript cu ciorba Iohannis, suflă şi-n iaurt. Şi vor fi atenţi ce om aleg în cea mai importantă funcţie din cadrul arhitecturii politice şi instituţionale din România”, a declarat Ludovic Orban.

De ce candidează Ludovic Orban

Fostul premier a spus că va candida la președinție pentru că are o obligaţie morală faţă de România și pentru că are toate calitățile necesare. „Candidez pentru că o consider o obligaţie morală faţă de ţara mea, pentru că ştiu că am calităţile necesare, pregătirea necesară, experienţa necesară şi voinţa necesară pentru a îndrepta România într-o direcţie corectă şi pentru a îndrepta din lucrurile care nu funcţionează bine în România”, a spus Orban.

Anunțul oficial al lui Ludovic Orban

Fostul premier a anunţat, în 16 septembrie, că va candida în alegerile prezidenţiale al căror prim tur de scrutin va avea loc în 24 noiembrie.

„Astăzi îi anunţ pe cetăţenii României că am luat decizia de a intra în competiţia pentru alegerea preşedintelui României. Am luat decizia de a candida la funcţia de preşedinte pentru că o consider o obligaţie morală pe care o am faţă de cetăţenii români şi un gest de responsabilitate faţă de viitorul României.

Am o carieră politică de peste 30 de ani în care am urcat treaptă cu treaptă pe aproape toate funcţiile de demnitate publică în care am putut să îi servesc pe cetăţeni, de la cea de consilier local până la cea de premier, până la cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Sunt un om care am servit interesul public şi care am stat la dispoziţia cetăţenilor care mi-au acordat încrederea de peste 30 de ani, punând aproape tot timpul în plan secund lucruri care poate pentru alţi oameni au fost mai importante”, a declarat Orban la Palatul Parlamentului.