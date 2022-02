Doliu în lumea filmului! O actriță iubită de public a decedat. Ce a lăsat în urmă?

Actrița a jucat în filme spectaculoase precum „Butterfly”, „Premier Padmini”, „Profesor Hucchuraya”, „Eradu Kanasu”, „Hanthakana Sanchu”,ș.a, alături de piese de teatru ce pot însuma câteva sute de spectacole.

Fragmente din viața actriței Kannada Bhargavi Narayan

Se năștea chiar în februarie, pe data de 4, anul 1938. A fost căsătorită cu Nanjundaiah Narayana, un actor actor de film și artist de machiaj teatral. Cei doi au avut împreună 4 copii: Sujatha, Prakash, Pradeep și Sudha.

Prakash este o figură cunoscută a teatrului indian, fiind chiar laureat al Premiului Național de Film, pentru creația „Stumble” din 2002.

Distincții oferite actriței indiene Bhargavi

Premiile Karnataka State Film – Cea mai bună actriță în rol secundar (1974–75) – credit: actriță în film Profesor Huchuraya

Premiile Academiei Nataka de stat din Karnataka (1998) – credit: lucrări de teatru/dramă

Premiul Mangalore Prestigious Message – credit: scenariu, scriitor de dialoguri pentru serialul Kannada: Kavalodeda Daari

Premiile Alva Nudisiri (2005) – credit: lucrări de teatru/dramă

Concurs de dramă de stat Karnataka – cea mai bună actriță (de două ori)

Concurs de teatru pentru copii de stat Karnataka (1974–75) – premiu la nivel de stat – credit: scenarist și regizor pentru dramă: Bhoothayyana Pechata.

O altă pierdere a cinematografiei internaționale, actorul Gary Waldhorn

Actorul Gary Waldhorn a murit, în ianuarie 2022, la vârsta de 78 de ani. În anii ’80-’90, comediantul Gary Waldhorn a apărut în mai multe producții de televiziune, printre care Brush Strokes, Lovejoy sau Gallowglass. De asemenea, în cariera sa, acesta a apărut în mai multe piese de teatru.

Fragmente din viața actorului Gary Waldhorn

Născut în Paddington, centrul Londrei, în 1943, Waldhorn a studiat la Yale School of Drama unde și-a cunoscut soția, Christie Dickason, care a devenit regizor de teatru și mai târziu dramaturg și romancier. Cuplul are un fiu.

Waldhorna fost un actor shakespearian desăvârșit și a jucat rolul principal din Henry al IV-lea la Old Vic. El și-a amintit odată: „Îmi plăcea să joc actorie în copilărie și îmi amintesc că ni s-au oferit bilete la Old Vic pentru a vedea o piesă de teatru de Shakespeare. L-am văzut pe Richard Burton jucându-l pe Henry V și viața mea s-a schimbat. Am venit acasă și am spus că vreau să fiu actor shakespearian”, declara acesta.

“Ne va fi teribil de dor de el”, a spus Josh Waldhorn, fiul actorului, într-o postare pe Twitter.