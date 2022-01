Moartea care zguduie lumea filmului. A fost un as al comediei

În cariera sa, el a jucat în foarte multe piese de teatru, conform BBC. Vizibil afectat de vestea neagră, actorul Samuel West a spus că Waldhorn a fost „un om minunat și un actor grozav”.

Waldhorn s-a născut la Londra, la 3 iulie 1943, iar părinții lui au fost Liselotte și Siegfried Waldhorn, doi evrei austrieci. Încă de mic a fost atras de diverstisment, astfel că a studiat actoria la Yale School of Drama.

După absolvire (în 1967), el a jucat în special în piese noi scrise de dramaturgul Lillian Hellman în 1966. În timpul studiilor la Yale, a cunoscut-o pe colega sa Christie Dickason, fiica academicianului David Howard Dickason de la Universitatea Indiana.

La puțin timp după aceea, ea i-a devenit soție. Actorul este cunoscut pentru activitatea sa în producțiile teatrale din West End, dar și pentru colaborările sale cu Royal Shakespeare Company.

A jucat și în The New Avengers

În 1972 a fost plecat într-un turneu în Australia și Noua Zeelandă, alături de producătorul Harry M. Miller. Waldhorn a avut și numeroase apariții la televiziune în anii 1970, inclusiv în Softly, Softly, The Sweeney, Space: 1999, The New Avengers, Brideshead Revisited, The Professionals, Minder, Robin of Sherwood, Rumpole of the Bailey, The Bill, Heartbeat, Gallowglass și Lovejoy.

De asemenea, l-a interpretat pe Lionel Bainbridge în primele trei serii din Brush Strokes, înainte ca personajul să fie eliminat. A jucat și rolul lui Ralph Apsoland în miniseria Gallowglass din 1993.

Printre alte roluri notabile se numără Caulaincourt în miniseria Napoleon și dragostea, Greville în Viața ultrasecretă a lui Edgar Briggs, Henry Channon în Edward & Mrs. Simpson,Teddy Lupus în Inamicul de la ușă, John Fearnley în Moving, Gordon Lochhead în Campaign, Cllr. Alec Radcliffe în The Chief, Sergentul Bob Pulver în Lovejoy, și Cmdre. Forrest în Longitude.

Waldhorn a fost patronul Malawi Dream, o organizație caritabilă înregistrată în Marea Britanie și care lucrează pentru a ajuta populația din Malawi (Africa). Alături de Christie Dickason, el a avut un fiu, Joshua David Waldhorn, născut în 1970.