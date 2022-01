Doliu fără margini! A murit un mare actor. Toată lumea îl plânge

Hardy Krüger a primit rolul principal în peste 75 de filme internaționale. Actorul german s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani, în California, a anunțat, joi, agenția sa, citată de dpa. Trupul neînsuflețit este în Palm Springs.

Doliu fără margini în lumea cinematografiei

„Căldura sa sufletească, bucuria de a trăi și simțul său de nezdruncinat al dreptății îl vor face de neuitat”, a transmis agenția, conform sursei citate.

Actorul s-a născut la Berlin și a fost unul dintre puținii actori germani care au reușit să aibă o carieră internațională după război. Acesta a fost remarcat în filmul de război britanic „The One That Got Away”.

A apărut alături de John Wayne în „Hatari!” și împreună cu James Stewart și Peter Finch în „The Flight of the Phoenix”.

În 1963, drama franceză „Sundays and Cybèle”, în care acesta juca rolul unui veteran al războiului din Vietnam care se învinovățește pentru moartea unui copil vietnamez, a câștigat un Oscar. Kruger s-a bucurat de o mulțime de fani și sute de premii în Germania.

Un alt actor celebru s-a stins din viață

Actorul Gary Waldhorn, care a apărut în multe seriale britanice clasice, precum The Sweeney, Brush Strokes și Hotel Babylon, s-a stins din viață. Acesta a jucat în multe seriale de comedie. Familia sa a declarat că a murit împăcat.

“Ne va fi teribil de dor de el”, a spus Josh Waldhorn, fiul actorului. Într-o postare pe Twitter, actor Samuel West a spus că Waldhorn a fost „un om minunat și un actor grozav”. În anii ’80-’90, comediantul Gary Waldhorn a apărut în mai multe producții de televiziune, printre care Brush Strokes, Lovejoy sau Gallowglass. Acesta nu a renunțat nici la marea lui pasiune, teatrul.

„A crescut în teatrul în care a înflorit cu adevărat și a lăsat o moștenire de divertisment care a umplut panourile de pe Broadway, West End și televiziunile. Își lasă în urmă cei doi nepoți, Cooper și Bayley, și pe fiul său, Josh. Tuturor ne va lipsi teribil”, a declarat fiul sau.