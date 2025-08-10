Social

Doi salvatori și-au pierdut viața într-un accident cumplit la Telenești

Doi salvatori și-au pierdut viața într-un accident cumplit la Telenești
Republica Moldova. Doi pompieri și-au pierdut viața în drum spre lichidarea unui incendiu. Asta după ce un grav accident rutier s-a produs sâmbătă, 9 august, în jurul amiezii, în raionul Telenești, implicând un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care se deplasa la o intervenție în apropierea localității Mihălășeni.

Potrivit Poliției, în urma impactului, sergentul major Vasile Rotari, în vârstă de 43 de ani, pompier în cadrul Unității de Salvatori și Pompieri Telenești, a decedat la fața locului. Alți doi colegi și șoferul camionului au fost transportați de urgență la spital. În ciuda eforturilor medicilor, plutonierul major Igor Damir, de 37 de ani, șef gardă în aceeași unitate, a murit câteva ore mai târziu.

Eroi cu devotament exemplu

Vasile Rotari activa în cadrul IGSU din 2019 și era recunoscut pentru curaj și profesionalism, punând mereu binele comunității mai presus de propria siguranță. Igor Damir, colegul său, era un salvator experimentat, apreciat pentru calmul și priceperea sa în situații limită.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a transmis condoleanțe familiilor, rudelor și colegilor celor doi pompieri. „Eroismul și devotamentul lor vor rămâne veșnic în memoria Inspectoratului. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, se arată în mesajul oficial.

Ancheta continuă

Autoritățile investighează împrejurările producerii accidentului, analizând starea drumului, a vehiculelor implicate și dinamica impactului. Cei doi salvatori vor fi conduși pe ultimul drum cu onoruri militare. Comunitatea din Telenești îi plânge și le va păstra vie amintirea.

Proiecte speciale