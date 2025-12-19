Dispozitivele care trebuie scoase din priză atunci când plecăm de acasă. Lista unui electrician

Atunci când plecăm de acasă pentru câteva zile sau chiar pentru o perioadă mai îndelungată, de cele mai multe ori ne gândim dacă am încuiat ușa, dacă am oprit gazul sau dacă am închis apa. Mult mai rar ne întrebăm ce aparate electrice au rămas în priză și ce riscuri pot apărea în lipsa noastră. Specialiștii atrag atenția că o locuință lăsată nesupravegheată, cu dispozitive conectate permanent la rețeaua electrică, poate deveni vulnerabilă atât din punct de vedere al siguranței, cât și al consumului de energie. Un control rapid al prizelor, înainte de plecare, poate preveni probleme neplăcute și cheltuieli inutile.

Ideea că un aparat oprit nu consumă energie este una dintre cele mai persistente mituri. În realitate, majoritatea dispozitivelor moderne funcționează în regim stand-by, ceea ce înseamnă un consum constant, chiar dacă aparent nu sunt utilizate. Mai mult decât atât, aceste echipamente rămân conectate direct la rețeaua electrică și pot fi afectate de supratensiuni, pene de curent sau reveniri bruște ale energiei electrice.

Electricianul Mihai Popa explică pentru Evenimentul Zilei de ce acest obicei aparent banal este, de fapt, o măsură de siguranță:

Cu alte cuvinte, nu vorbim doar despre câțiva lei economisiți, ci despre prevenirea unor incidente care pot avea consecințe serioase.

Există o categorie clară de aparate care ar trebui deconectate de fiecare dată când plecăm de acasă pentru mai multe zile. Sunt dispozitivele care au circuite electronice sensibile, surse de alimentare sau transformatoare ce pot ceda în lipsa supravegherii.

„Atunci când o locuință rămâne nelocuită mai multe zile, recomandarea de bază este să fie scoase din priză toate echipamentele care funcționează în stand-by sau au componente electronice sensibile”, subliniază electricianul Mihai Popa. „Vorbim aici despre televizoare, calculatoare, routere, console de jocuri, sisteme audio, cuptoare cu microunde și, mai ales, încărcătoarele lăsate permanent în prize”.

Televizorul, de exemplu, rămâne conectat la rețea pentru a porni rapid sau pentru a primi actualizări. Același lucru este valabil pentru consolele de jocuri sau sistemele audio moderne. Routerul de internet, deși pare inofensiv, funcționează non-stop și este extrem de vulnerabil la variațiile de tensiune.

Un capitol aparte îl reprezintă încărcătoarele de telefon, tabletă sau smartwatch, adesea lăsate în priză cu zilele. Deși consumul individual este redus, riscul nu este zero. Transformatoarele ieftine sau uzate se pot supraîncălzi, mai ales în lipsa unei prize de calitate sau a unei instalații electrice moderne.

„De-a lungul timpului, am întâlnit situații în care transformatoare de încărcătoare sau surse de alimentare s-au supraîncălzit fără ca proprietarii să fie acasă, ceea ce putea duce la incidente serioase”, avertizează Mihai Popa. Într-o locuință goală, orice problemă minoră poate escalada rapid.

Mulți proprietari cred că electrocasnicele mari, precum mașina de spălat sau mașina de spălat vase, nu prezintă riscuri dacă sunt oprite din buton. În realitate, aceste aparate sunt dotate cu plăci electronice complexe, care rămân parțial alimentate.

„Mașina de spălat, mașina de spălat vase sau boilerul electric ar trebui, ideal, scoase din priză sau oprite din siguranță atunci când plecăm pentru o perioadă mai lungă”, explică electricianul. „Multe persoane nu știu că anumite electrocasnice rămân parțial alimentate chiar și atunci când par oprite”.

În plus, aceste aparate sunt adesea conectate și la rețeaua de apă, ceea ce crește riscul în cazul unor defecțiuni neprevăzute.

Există, totuși, și dispozitive care pot rămâne alimentate, cu condiția să fie în stare bună de funcționare și corect instalate. Frigiderul este cel mai evident exemplu, fiind esențial pentru păstrarea alimentelor. La fel, în anumite situații, centrala termică sau sistemele de alarmă trebuie să rămână active.

„Există echipamente care pot rămâne alimentate fără probleme, dacă sunt în stare bună și instalate corect. Frigiderul este cel mai bun exemplu, fiind necesar să funcționeze continuu”, spune Mihai Popa. „De asemenea, sistemele de alarmă, camerele de supraveghere sau centrala termică pot rămâne în priză, mai ales dacă au rol de protecție”.

Specialistul atrage însă atenția că și aceste echipamente trebuie verificate periodic, iar instalația electrică a locuinței trebuie să fie corespunzătoare.

O soluție extrem de eficientă, dar rar utilizată, este folosirea tabloului electric. Oprirea siguranțelor pentru circuitele care nu sunt necesare reduce aproape complet riscurile. În multe cazuri, se poate lăsa activ doar circuitul frigiderului sau al sistemului de alarmă.

„În multe situații, cea mai sigură soluție rămâne întreruperea completă a alimentării, prin tabloul de siguranțe, cu excepția circuitelor strict necesare”, explică electricianul. Această metodă este mai sigură decât scoaterea individuală a fiecărei prize și elimină riscul de a uita un aparat conectat.

Dincolo de aspectele tehnice, scoaterea dispozitivelor din priză aduce și beneficii financiare. Chiar dacă vorbim despre consumuri mici, adunate pe parcursul unei săptămâni sau două, acestea se reflectă în factura finală. Mai important însă este câștigul psihologic: liniștea că locuința este în siguranță.

Într-o perioadă în care tot mai multe aparate sunt „smart” și permanent conectate, disciplina electrică devine o formă de prevenție. Nu este nevoie de investiții majore sau de cunoștințe avansate, ci doar de câteva gesturi simple făcute înainte de a închide ușa.