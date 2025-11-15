Disney revine pe YouTube TV. Nou acord de distribuție între cele două entități

Disney și YouTube au încheiat un acord de distribuție pe mai mulți ani, punând capăt întreruperii de două săptămâni și restabilind întregul sistem de rețea Disney pentru abonați, anunță companiile care dețin cele două produse, Disney Entertainment și Google.

Noul acord restabilește programele sportive și de divertisment ale Disney, inclusiv canalele ESPN și ABC, pe platforma TV a YouTube.

Cu toate acestea, compania a clarificat că respectivul conținut Disney afectat a început să revină pe platformă.

Serviciul s-a confruntat cu întreruperi din cauza disputelor legate de difuzare, firme importante amenințând să își retragă conexiunile de pe platformă.

În acest sens, copreședintele Disney Entertainment, Alan Bergman și Dana Walden, și președintele ESPN, Jimmy Pitaro, au declarat într-un comunicat oficial: „Acest nou acord reflectă angajamentul nostru continuu de a oferi divertisment excepțional în modul în care publicul alege să urmărească”.

De celalată parte, YouTube a declarat într-un comunicat: „Acordul păstrează valoarea serviciului nostru pentru abonații noștri și flexibilitatea viitoare a ofertelor noastre.”

Noul acord va integra în continuare YouTube TV cu toate programele de difuzare convenționale ale Disney, inclusiv toate rețelele ESPN, canalele marca Disney, ABC, rețelele FX și canalele National Geographic.

Noua platformă de streaming sportiv ESPN, inaugurată la începutul acestui an, va fi pusă la dispoziția abonaților YouTube TV, emulând totodată alte oferte Disney din acest an.

Aceasta reprezintă în continuare un bonus pentru fanii care se străduiesc să își permită un peisaj din ce în ce mai fragmentat al sporturilor online.

Abonații vor avea, de asemenea, opțiunea de a adăuga într-un pachet și cealaltă platformă de streaming Disney - Disney+ și Hulu.

YouTube TV păstrează programele importante ale Disney, câștigând în același timp o nouă flexibilitate pentru a încorpora serviciile de streaming în creștere ale Disney. Acest lucru oferă, în cele din urmă, mai multe opțiuni abonaților săi.

În plus, anul acesta, YouTube a încheiat cu succes negocieri dificile cu Fox și Paramount și a obținut în cele din urmă acces permanent în ciuda disputelor inițiale.