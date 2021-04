Gina Pistol și Smiley au devenit recent părinți. În timpul sarcinii, îndrăgita prezentatoare a emisiunii Chefi la cuțite a luat destul de mult în greutate, după cum chiar ea a mărturisit. Cu toate acestea, în timp record, Gina a reușit să dea jos aproximativ 15 kilograme.

Recent, pe contul său de Instagram, Gina Pistol le-a mărturisit fanilor că în timpul sarcinii ajunsese să aibă aproape 80 de kilograme. Cu toate că în timpul sarcinii celebra prezentatoare a luat în greutate destul de mult, ea a reușit să scape în timp record de multe kilograme.

„Rămâne secretul nostru: ajunsesem la aproape 80 de kg”, a spus aceasta, într-o postare pe rețele sociale.

Cu multă disciplină și cu o alimentație corectă, celebra prezentatoare a emisiunii Chefi la cuțite a reușit să scape, în timp record, de circa 15 kilograme. Gina le-a prezentat fanilor ”rețeta” care a ajutat-o să revină la forma fizică de invidiat.

„Au trecut două săptămâni de când am născut. Am purtat lenjerie modelatoare încă din ziua a patra. Face minuni. Am trecut de la mărimea M la S (ziua port și colanți compresivi post-partum)”, a scris prezentatoarea Chefi la cuțite pe contul său de Instagram, în urmă cu ceva timp.

Pentru a slăbi, Gina Pistol și-a pus la punct un program fix la care ia mesele. Aceasta are trei mese și două gustări pe zi. Dimineața mănâncă o budincă din semințe de chia cu mango.

Semințele de chia au numeroase beneficii și conțin proteine, grăsimi sănătoase, calciu, magneziu, fosfor, zinc, vitaminele B1, B2 și B3.

Mango este bogat în diverse substanțe nutritive, cum ar fi proteinele, fibrele, vitamina C, vitamina A, acidul folic, vitamina B6, dar și vitamina K. La celelalte mese, ea încercă să mănânce cât mai echilibrat și sănătos. Faptul că are ore fixe la care ia mesele a ajutat-o extrem de mult în procesul de slăbire.