Scandalul ia proporții: Diana Șoșoacă a ajuns vedetă în presa internațională. A intervenit Ambasada Italiei. „Jurnaliști bătuți și sechestrați de o senatoare no-vax”

„România: Echipa (jurnaliștilor postului de televiziune) Tg1, răpită în timpul unui interviu cu un senator No-vax”, arată titlul de pe prima pagină a ziarului italian Corriere della Serra, care face publice noi detalii despre situația reporterilor implicați în scandalul generat de Diana Șoșoacă. În același registru, informația a fost preluată și de La Stampa.

Corriere della Serra: Reporteri „bătuți și percheziționați” în cabinetul senatoarei „no-vax”

„Reportajul (n.r. realizat de echipa de reporteri a postului de televiziune) Tg1 arată ce au pățit jurnalista Lucia Goracci și echipa sa, în timpul unui interviu cu senatoarea româncă no-vax Diana Iovanovici Șoșoacă.

După câteva întrebări despre gestionarea pandemiei în România și despre starea spitalelor din țară, senatoarea a închis echipa Tg1 în biroul ei și a chemat poliția”, scrie publicația italiană citată, prezentând scandalul de amploare de la cabinetul de avocatură al Dianei Șoșoacă, unde Lucia Goracci, o reputată jurnalistă, a stabilit să realizeze un interviu cu senatoarea româncă.

Postul TV Rai Uno a făcut publice imaginile. „Doar datorită intervenției Ambasadei Italiei, jurnaliștii au fost eliberați”

Doar datorită intervenției Ambasadei Italiei și după ce au fost bătuți și percheziționați, jurnaliștii au fost eliberați”, scrie ziarul Corriere della Serra, care face trimitere prin intermediul unui link către un videoclip publicat de Rai Uno.

Postul de televiziune amintit a difuzat, în seara zilei de marți, 14 decembrie, imaginile de la scandalul în care a fost implicată echipa de reporteri care s-a deplasat în România pentru a o intervieva pe Diana Șoșoacă.

În clipurile prezentate de Rai Uno se arată limpede cum senatoarea „no-vax” închide în nas ușa jurnaliștilor străini, care intenționează să părăsească incinta cabinetului de avocatură, fără a le permite acestora să plece.

„Soţul Dianei Şoşoacă m-a muşcat de mână”

De altfel, Lucia Goracci a arătat în plângerea penală de zece pagini înaintată la Secția nr. 4 de Poliție din București că soțul „doamnei de fier” a României a mușcat-o de mână și a relatat în detaliu circumstanțele în care a avut loc scandalul.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.

După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotărăște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol, dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa, zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă”, a transmis jurnalista Lucia Goracci organelor de poliție, potrivit Antena3, cu mențiunea că apoi a fugit pe scara blocului.

La aproximativ 10 minute, agenții de poliție au intervenit la locul faptelor, iar soțul Dianei Șoșoacă a început să-i împingă pe jurnaliștii străini, spune Lucia Goracci, adăugând că bărbatul i-a smuls masca de protecție de pe față și a lovit-o în braț, ulterior mușcând-o de mână.

„M-a muşcat de mână şi apoi am ieșit afară”, a precizat jurnalista Lucia Goracci în plângerea penală formulată la Secția nr. 4 de Poliție din București.