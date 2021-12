Cine este Lucia Goracci, jurnalista implicată în scandalul cu Diana Șoșoacă. Activitate excepțională sub șuierăturile gloanțelor de război

Lucia Goracci, pe numele său, este o reputată jurnalistă din Italia, în vârstă de 52 de ani. Deși a fost corespondent de război în mai multe zone de conflict, se pare că „doamna de fier a României” a reușit să o șocheze cu atitudinea pe care a adoptat-o, cu precădere având în vedere că jurnalista dorea să îi pună senatoarei Diana Șoșoacă doar trei întrebări.

Cine este reputata jurnalistă Lucia Goracci

Tot scandalul ar fi pornit de la faptul că Lucia Goracci dorea să abordeze anumite subiecte concrete, în timp ce Diana Șoșoacă intenționa să conducă ea interviul, lucru cu care reputata jurnalistă nu a fost de acord. Din acest punct, lucrurile au degenerat și s-a ajuns la țipete, urlete și atitudini greu de imaginat într-o lume civilizată.

Revenind, însă, Lucia Goracci lucrează, din anul 2013, pentru postul de televiziune RAI News 24. Cariera de jurnalist și-a început-o la RAI News în Sicilia. În trecut, ea a acoperit mai multe subiecte de război, deplasându-se în diverse zone de conflict.

„Trimis special” în zone de conflict

În anul 2010, Lucia Goracci a fost „trimisul special” al postului italian amintit în Haiti, după ce cutremurul de la acea vreme a prăpădit întregul teritoriu.

Și-a alternat prezența în studioul de televiziune cu lucrări trimise în străinătate, în special în Orientul Mijlociu sau în America Latină. A documentat, printre altele, accidentul din mina San José din Chile și războiul civil din Libia.

În anul 2015, Lucia Goracci a realizat transmisiuni pentru televiziunea la care lucra în care a abordat situații de conflict din Siria, Irak și/sau Afganistan.

A transmis informații din mijlocul șuierăturilor de gloanțe de război

În anul 2021, Lucia Goracci a fost corespondent de război în Kabul. Ziarista a transmis informații despre conflictul cu talibanii, cum au preluat aceștia puterea și despre criza generată în Afganistan.

Ulterior, s-a deplasat în țara de origine cu ajutorul unui avion trimis de guvernul italian, în ceea ce avea să fie ultima cursă pusă la dispoziție.

La începutul lunii septembrie, însă, jurnalista s-a reîntors la Kabul pentru a continua să transmită informații despre situația de conflict cu care se confrunta Afganistanul.

Lucia Goracci, premiată cu distincții prestigioase

În anul 2011, Lucia Goracci a primit Premiul Ilaria Alpi. Un an mai târziu, jurnalista a fost onorată cu Premiul Luigi Barzini pentru „corespondent special”.

În anul 2019, Lucia Goracci a fost distinsă cu Premiul pentru Cultura Mediteraneană – Fundația Carical din Cosenza, la secțiunea Cultura Informației, pentru activitatea sa de corespondent din zone caracterizate de conflicte și urgențe umanitare, potrivit Wikipedia.

Jurnalista Lucia Goracci își păstrează viața privată departe de ochii curioși ai lumii, însă se știe că este implicată într-o relație cu un cameraman sârb, pe care l-a cunoscut la serviciu și cu care lucrează în echipă. În prezent, Lucia Goracci locuiește în Istanbul, însă a decis să se deplaseze în România pentru a lua un interviu de doar trei întrebări „doamnei de fier” a țării noastre, Diana Șoșoacă.

Cum a trăit sub șuierăturile gloanțelor de război, probabil nu s-a gândit că ar avea nevoie de bodyguarzi pentru a se apăra de un senator. Cert este că, în cele din urmă, jurnalista acuzat-o verbal pe Diana Șoșoacă de sechestrare și răpire.

„Soţul Dianei Şoşoacă m-a muşcat de mână”

Lucia Goracci a depus o plângere de zece pagini la Secția nr. 4 de Poliție din Capitală împotriva soțului senatoarei, în care a precizat că bărbatul a mușcat-o de mână.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.

După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotărăște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol, dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa, zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă”, a transmis jurnalista Lucia Goracci organelor de poliție, potrivit Antena3, cu mențiunea că apoi a fugit pe scara blocului.

La aproximativ 10 minute, agenții de poliție au intervenit la locul faptelor, iar soțul Dianei Șoșoacă a început să-i împingă pe jurnaliștii străini, spune Lucia Goracci, adăugând că bărbatul i-a smuls masca de protecție de pe față și a lovit-o în braț, ulterior mușcând-o de mână.

„M-a muşcat de mână şi apoi am ieșit afară”, a susținut jurnalista Lucia Goracci în plângerea penală formulată la Secția nr. 4 de Poliție din București.