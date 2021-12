Filmul complet al scandalului dintre Diana Șoșoacă și jurnaliștii străini: „Ne-a răpit!”/„Vă jucați cu Guvernul!”/„Sunați la poliție, acum!” VIDEO

Au apărut primele filmări de la evenimentul de sâmbătă, 11 decembrie, de la cabinetul de avocat al senatoarei Diana Șoșoacă. Parlamentara a sunat la 112, solicitând intervenția autorităților, după ce o echipă de jurnaliști străini de la postul TV Rai Uno ar fi intrat cu forța în cabinet și ar fi filmat diverse lucruri din interior, fără a dori cu adevărat să îi ia un interviu. Dar asta după ce ar fi purtat o discuție calmă, ca între oamenii civilizați, cu jurnaliștii.

Diana Șoșoacă a acuzat-o pe una dintre reportere că i-a furat ceva din casă. La rândul ei, jurnalista Rai Uno a susținut că senatoarea a răpit-o. Iată imaginile video de la scandalul de la cabinetul de avocat al Dianei Șoșoacă, prezentate în premieră de News România.

Filmările de la scandalul dintre Diana Șoșoacă și jurnaliștii străini de la postul de televiziune Rai Uno

Diana Șoșoacă: Who are you? (Cine ești?)

Jurnalistă: I am a journalist (…) at Rai Uno television. (Sunt jurnalistă de la postul de televiziune Rai Uno.)

Diana Șoșoacă: Who are you? Call police, call police now! (Cine ești? Sunați la poliție, sunați la poliție acum!) 112! (…) Give me your badge (Dați-mi legitimația de jurnalist). Sunați la poliție, acum. (…) Cine sunteți dvs, de ați venit aici să mințiți? (…)

Diana Șoșoacă, către operatorul 112: Bună seara, sunt senator Diana Iovanovici-Șoșoacă și vă cer ajutorul. Este la mine, în cabinetul de avocat, o echipă care spune că este de la Rai Uno și care a dorit o filmare cu mine și mă amenință în propriul meu cabinet. Aș dori să vină o echipă de poliție pentru că vreau să știu și eu cine sunt acești oameni, care au venit…

Jurnalistă: I will complain (…) the Romanian Government! (Voi depune plângere împotriva Guvernului României!)

„Am nevoie acum de poliție pentru că mă simt amenințată”

Diana Șoșoacă: Am nevoie acum de o echipă de poliție pentru că mă simt amenințată aici.

Jurnalistă: Send me out. (Dați-mă afară.)

Diana Șoșoacă: Who are you? (Cine ești?)

Jurnalistă: I am a journalist, I said… You already know who I am. (Sunt jurnalistă, v-am spus… Știți deja cine sunt.)

Diana Șoșoacă: You told me we will have to answer strict questions. (Mi-ați spus că vom trebui să răspundem la întrebări concrete.)

Jurnalistă: I started… (Am început…)

Diana Șoșoacă: No, you filmed anything else and you did not want to take an interview because you wanted here to make a scandal. So, madam… (Nu, ați filmat orice altceva și nu ați vrut să-mi luați interviu, pentru că ași vrut, de fapt, să dați naștere aici unui scandal. Deci, doamnă…) Deci, doamnă, noi ce am vorbit aici?

Jurnalistă: You are playing… with your Government. (Vă jucați cu Guvernul.)

Jurnalistă Rai Uno, către poliție: „Ne-a răpit!”

Diana Șoșoacă: Deci este în casa mea… Este în casa mea. Nu ai voie să-mi filmezi casa. Ieși afară de aici!

Jurnalistă, către polițiștii de la secția nr. 4: You should come here and… (Ar trebui să veniți aici și să…) (neinteligibil din cauza țipetelor)

Diana Șoșoacă: Deci vă rog să îi opriți aici pentru că e posibil să-mi fi furat ceva din casă. Deci îi opriți acum, că e posibil să fi furat. Nu îi lăsați să plece că e posibil să fi furat. Deci îi opriți pentru că mi-au furat ceva din casă sigur!

Polițist, către jurnalistă: Calm down! (Calmați-vă!)

Jurnalistă: (…) Nooo! This is not posibile! You are indecent! (Nuuu! Așa ceva nu este posibil! Sunteți indecentă!)

Diana Șoșoacă: You are indecent! You came into my house and insulted me! (Tu ești indecentă! Ai venit în casă la mine și m-ai insultat!)

Jurnalistă, către polițist: She kidnapped us! (Ea ne-a răpit!)

Continuarea scandalului poate fi urmărită în videoclipul de mai jos, începând cu minutul 35.02.