Un dialog halucinant între managerul Spitalului de Psihiatrie din Dragoești, județul Vâlcea, și o asistentă a fost făcut public.

În înregistrare, se poate auzi cum Edward Stanca îi adresează jigniri și amenințări greu de reprodus unei asistente. Cu toate că se află la conducerea unității medicale de aproximativ 16 ani, medicul nu se sfiește să adopte o atitudine grotescă în raport cu ceilalți angajați, scrie ziaruldevalcea.ro.

Redăm dialogul halucinant

Manager Spital Dragoesti, Edward Stanca: Marș acasă, vrei sa-ți dau doua după cap? Îți dau una in ochelari, îți zboară fata. Handicapato! Bagă-ți mințile in cap, că te joc in picioare!

Angajată Spital: Să-mi spuneți de ce mă jucați în picioare?

Manager Spital Dragoesti, Edward Stanca: De ce te joc?

Angajată Spital: Sa nu dați în mine! (se aude un zgomot, posibil de la o lovitură…)

Manager Spital Dragoesti, Edward Stanca: Marș jigodia …! Si pe Mustață îl… și pe fie-ta o dau la albanezi…….

Angajată Spital: Vai de capul meu…

Contactat de Gazeta Vâlceană, managerul a confirmat veridicitatea înregistrării: ,,Este vocea mea, e adevărat. Am avut o discuție mai aprinsă cu o salariată a spitalului, dar s-a întâmplat de mult. Între timp ne-am împăcat, dar înregistrarea a ajuns la o altă persoană care a dat-o în presă. Cineva vrea să îmi facă rău”.

Sursa citată susține că medicul nu este la prima abatere de acest fel. Ba mai mult, acesta și-ar fi făcut o reputație prin scandalurile pe care le provoacă frecvent în unitatea medicală pe care o conduce.

Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea. Medicul Edward Stanca conduce unitatea medicală de 16 ani.

CITEȘTE ȘI Pneumonia severă l-a ucis pe bebelușul botezat la Suceava. Ce spune raportul medico-legal

CITEȘTE ȘI Tragica poveste a elefantului Tyke: Capturată, abuzată, ucisă în plină stradă

CITEȘTE ȘI Urmează o săptămână de foc. Doi asteroizi uriași se îndreaptă spre Pământ. NASA, în alertă