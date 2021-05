De ce vrea viceprimarul Horia Tomescu un cuţitar în conducerea spitalelor? Răspuns uluitor. De asemenea, reprezentantul USR Plus a încercat să explice situația bizară care reiese din declarația lui de avere. Este vorba despre faptul că el și șoția lui au trăit lunar în 2020 cu venituri de 560 de lei.

Inițial, Horia Tomescu a spus că a candidat gratis, dar ulterior a invocat legislația despre finanțarea partidelor. El a vorbit și despre niște dobânzi, deși în declarația de avere a declarat exclusiv venituri din servicii medicale, atât pentru el, cât și pentru soție. În acest context, viceprimarul USR PLUS a negat că a luat bani la negru.

„Răzvan Zamfir, realizator: Domnu’ Tomescu, sunteți în Direct pe B1 TV. Aveți cinci minute ?

Horia Tomescu, viceprimar: Da, vă ascult !

Răzvan Zamfir: Domnu’ Tomescu, încercam să dăm de dumneavoastră de câteva zile, aș fi tentat să spun, chiar de o săptămână. Eram într-o stare d-asta de neliniște, credeam că aveți o problemă cu postul nostru, cu emisiunea noastră, cu noi personal.

Sunt foarte multe subiecte care vă vizează în ultimele zile și ne-ar cam trebui o reacție de la dumneavoastră.

De ce vrea viceprimarul Horia Tomescu un cuţitar în conducerea spitalelor?

Aș vrea să discutăm, în primul rând, subiectul care a apărut astăzi în presă… Probabil că știți dezvăluirile, este vorba despre un cetățean propus de dumneavoastră într-un consiliu de administrație, care se pare că în urmă cu vreo șaptesprezece ani ar fi tăiat gâtul unei iubite. Dezvoltăm puțin această speță?

Trebuie să știți că reprezentanții Consiliului General. în consiliile de administrație ale spitalelor, care sunt în subordinea Consiliului General, trebuie să fie angajați ai administrației spitalelor.

Eu am avut peste cincizeci de interviuri cu angajați din administrația spitalelor, am cerut cv-urile fiecăruia și am făcut un proiect de hotărâre care este în așteptare pentru a fi dezbătut în Consiliul General, cu propuneri pentru consiliile de administrație ale spitalelor din subordinea Consiliului General.

Răzvan Zamfir: Dar, ce anume v-a convins din parcursul profesional al domnului Apostol, pentru că, citează jurnaliștii de la gândul.ro, că dânsul și-a terminat studiile la o universitate particulară, a lucrat ulterior doi ani ca şef al unei echipe de instalatori, apoi alţi doi ani la o pizzerie și ca administrator al unei asociații de proprietari, după care a fost angajat al unei firme care a obținut numeroase contracte de la primării și alte instituții publice. Ce anume, din acest parcurs, v-a făcut să îl considerați omul potrivit pentru consiliile de administrație ale spitalelor?

Horia Tomescu: Eu l-am intervievat legat de activitatea dansului în administrația spitalelor.

Răzvan Zamfir: Am înțeles! Și acolo a făcut minuni, presupun, sau ce a făcut atât de bine că, reamintesc telespectatorilor, dumneavoastră probabil știți, în 2019 s-a angajat la administrația spitalelor… Deci nu putem vorbi chiar despre o carieră, în adevăratul sens al cuvântului, având în vedere că suntem la începutul anului 2021. Deci, practic a lucrat în 2020 și un pic din 2019 în cadrul aceste instituții.

Ce anume din anul și jumătate petrecut în cadrul acestei instituții vi s-a părut determinant în nominalizarea sa ca membru în consiliul de administrație, domnule viceprimar?

Activitatea dânsului mi s-a părut relevantă

Horia Tomescu: În urma interviului, activitatea dânsului mi s-a părut relevantă pentru a-l propune într-un consiliu de administrație.

Răzvan Zamfir: Deci, ce a făcut ?

Horia Tomescu: Și-a făcut treaba exemplar.

Răzvan Zamfir: Adică?

Horia Tomescu: Adică, prin activitatea pe care a avut-o ca inspector…

Răzvan Zamfir: Așa, deci, era sef serviciu. Așa, și ce a făcut, ce a inspectat atât de bine?

Spuneți-ne ce v-a zis la interviu? «Uite doomne, am fost acolo, am inspectat, am dres?» Domnu Tomescu, vă rog!

Horia Tomescu: Asta este opinia mea!

Răzvan Zamfir: Deci, în procesul transparent de selecție a membrilor consiliilor de administrație, a fost că v-a lăsat o impresie bună dumneavoastră, pe care nu o puteți argumenta acum public.

Am înțeles! Asta e în regulă… Haideți să discutăm și despre alti oameni despre care jurnaliștii de la Newswwek, de aceasta dată, i-au evidențiat ca fiind girați de dumneavoastră pentru consiliul de administrație.

Daniela Alina Alexandrescu, trei ani casieriță

Înțeleg că doamna Daniela Alina Alexandrescu, trei ani casieriță la Kaufland, domnul Florin Barbu, fost comisionar vamal, doamna Dimitriu Violeta, fostă șefă la magazinul Romarta, absolventă a Universității Spiru Haret, la 21 de ani după terminarea liceului – iată, perpetua învățare -, doamna Ionela Cruceru, secretară la Galo Nero, un restaurant, domnul Aurelian Cristian Chiţu care a lucrat la Carrefour și Pizza Hot, sau doamna Andreea Popescu, stewardesă, și dânșii, presupun că și-au desfășurat activitatea într-un mod remarcabil pentru spitalele din Capitală.

Horia Tomescu: Nu aș putea să spun, remarcabil, cred, acceptabil faţă de ce discuții am avut cu cei cincizeci.

Răzvan Zamfir: Vreți să ne spuneți că, faţă de ceilalți, aceștia erau cei mai de Doamne ajută, cei mai promovabili, ceilalți fiind mult sub? Asta ne spuneți?

Horia Tomescu: Da!

Răzvan Zamfir: Am înțeles! Deci, a fost o analiză mai degrabă subiectivă, realizată în urma unui interviu. Vă mai rețin pentru o singură chestiune. Au publicat jurnaliștii ieri, dacă nu mă înșel, declarațiile dumneavoastră de avere și de interese.

În cea de interese nimic n-a fost interesant, dar din declarația dumneavoastră de avere rezultă că, cumulând veniturile dumneavoastră cu cele ale soției, familia dumneavoastră a trăit cu 560 de lei în fiecare lună. E ceva greșit în acest calcul, am omis pe undeva vreun zero, domnule viceprimar Tomescu?

Horia Tomescu: Nu am lucrat nicio zi la stat

Horia Tomescu: Nu am lucrat nicio zi la stat. Cei șaptesprezece ani de carieră s-au desfășurat, cu toții, în privat. În afară de veniturile din salarii există și venituri din dobânzi, din conturile bancare și din dividende.

Răzvan Zamfir: Din dobânzi? Cam cât ați obținut din dobânzi, având în vedere, domnule viceprimar, că avem în fata declarația dumneavoastră de avere? Colegii o pot afișa pe ecran daca o identifică în timp util, daca nu mă veți crede pe mine pe cuvânt când vă spun că, la capitolul șapte, cel care se referă la venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal, potrivit articolului 41 din Legea 571/ 2003, Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dumneavoastră ați declarat venituri exclusiv din servicii medicale, atât în cazul dumneavoastră, cât și al soției.

Un cuantum de 9.587 de lei la dumneavoastră, 9.352 de lei, soția, ceea ce înseamnă că dumneavoastră ați fi câştigat în medie lunar 770 de lei și soția dumneavoastră ar fi câştigat 790 de lei pe lună.

De asemenea, parcă aveți de returnat un credit de 153 de lei, luat pe 15 ani. Fără dobândă ar fi trebuit să returnați 850 de lei pe lună, cu dobândă a depășit 1.000 de lei, ceea ce, nu trebuie să fim olimpici la matematică, precum domnul Nicuşor Dan, dar putem intui că v-au rămas 560 de lei pe lună, să trăiți cu acești bani.

Haideți să dezvoltăm puțin. Se pare că ați descoperit secretul bunăstării financiare cu bani puţini.

Orice controale din partea ANAF sau din partea ANI sunt binevenite

Horia Tomescu: Toate facturile și toate extrasele de cont sunt în posesia contabilei firmei. Orice controale din partea ANAF sau din partea ANI sunt binevenite.

Răzvan Zamfir: Păi asta știți ce înseamnă în traducere libera? Că ați luat bani la «negru».

Horia Tomescu: Nu am luat niciun ban la «negru».

Răzvan Zamfir: Păi aveți alte venituri decât cele declarate în declarația de avere la capitolul venituri, domnule viceprimar?

Horia Tomescu: Am cheltuit din conturile din depozitele pe care le aveam.

Rîzvan Zamfir : Deci, ați trăit din ce ați pus deoparte mai demult.

Horia Tomescu : Din anii anteriori, da.

Răzvan Zamfir: Din anii anteriori și acestea sunt veniturile dumneavoastră reale, cele pe care le arătam pe ecran, în cuantum de 9.587 de lei, la soţie, 9.532 de lei, la dumneavoastră… Atât ați produs dumneavoastră anul trecut, dumneavoastră și soția, astea sunt toate sumele. Continuați să susțineți că e autentică informația?

Horia Tomescu: Da!

Răzvan Zamfir: Am înțeles… Sigur, ne puteți spune, daca doriți, bineînțeles, de ce ați castigat atât de puțin, dumneavoastră fiind un medic stomatolog cu experiență?

Horia Tomescu: Atât am câştigat

Horia Tomescu: Atât am câştigat.

Răzvan Zamfir: Asta este evident, dacă declarația de avere este corecta, asta este evident. Vă întrebam de ce?

Horia Tomescu: A fost un an dificil.

Răzvan Zamfir: În care, totuși, ați candidat. Adică, totuși, s-au găsit resurse pentru a candida, nu?

Horia Tomescu: Am candidat în 2020.

Răzvan Zamfir: Da, și noi despre ce vorbim acum, nu despre 2020 ?

Horia Tomescu: Da!

Răzvan Zamfir: Deci, ați candidat în acest an dificil… Am înțeles. Bun!

Horia Tomescu: Vă reamintesc că, cabinetele stomatologice au fost închise timp de două luni, în primăvara anului 2020.

Răzvan Zamfir: Am înțeles! Și, știți, mă uitam acum pe declarația dumneavoastră de avere, la capitolul active financiare, conturi și depozite bancare. Eu văd așa: un cont în lei, cu sold în lei cu valoare la zi de 1.247 de lei, adică douăsprezece milioane și jumătate, bani vechi, mai aveți un cont de 734 de lei, încă un cont pe Revolut, de 4.800, cred, de lei, încă un cont în lei de 4.000 de lei, și un cont în euro, într-adevăr, de 18.000. Astea au fost conturile din care dumneavoastră ați trăit un an de zile și ați și candidat, pentru că presupun că ați cotizat și la campanie, nu?

Horia Tomescu: Nu!

Răzvan Zamfir: Ați candidat pe gratis?

Horia Tomescu: Da, bineînțeles.

Răzvan Zamfir: Pai, și cine a finanțat campania dumneavoastră, a Plus București?

Nu am avut nicio donație către partid sau către campania mea

Horia Tomescu: Finanțări din banii de partide, conform legii. Nu am avut nicio donație către partid sau către campania mea.

Răzvan Zamfir: Am înțeles, deci, probabil în următoarea declarație de avere, multe dintre aceste conturi de avere nu vor mai apărea, nu?

Horia Tomescu: Nu.

Răzvan Zamfir: Adică, nu vor mai fi bani în ele că, vă dați seama, nu sunt așa mulți bani, într-un an solicitant, că ați avut de făcut campanie, aţi avut de mers în teritoriu… Domnule Tomescu, haideți că e clar că e o discuție care nu vă face deloc confortabil.

Horia Tomescu: Sunt foarte confortabil și foarte transparent.

Răzvan Zamfir: Sunteți, dar nu îmi dau seama în ce măsură sunteți credibil. Nu rămâne la latitudinea mea să stabilesc părerea cetățenilor.

Horia Tomescu : Rămâne la latitudinea telespectatorilor.

Răzvan Zamfir: Categoric, și a electoratului dumneavoastră. Vă mai rețin în această conversație pentru un singur aspect pe care aș vrea să îl detaliem. Daca îmi puteți spune, înțeleg că există o nemulțumire în cadrul partidului pe care îl reprezentați, pentru că Nicuşor Dan, susțin cei de la USR PLUS, nu și-ar fi respectat partea de angajament și nu v-ar fi dat drept de semnătură. Dumneavoastră ați primit atribuțiile în coordonare, dar nu aveți drept de semnătură. E corect?

Horia Tomescu: USR PLUS și-a asumat în campania electorala să pornească reforma în sistemul de sănătate.

Răzvan Zamfir: Da, am văzut și cu ce oameni în consiliul de administrație, asta e clar. Întrebarea este: dumneavoastră nu ați primit drept de semnătură?

Nu am schimbat nici măcar o femeie de serviciu…

Horia Tomescu: Nu am schimbat nici măcar o femeie de serviciu…

Răzvan Zamfir: Nu aveați pe cine.

Horia Tomescu: Nicăieri.

Răzvan Zamfir: Cine știe pe cine mai identificați pentru jobul acela. Dar, vă întreb, discuția este despre dreptul de semnătură, e corect? Aveți în coordonare atribuțiile, nu?

Horia Tomescu: Am primit în coordonare atribuții de a mă uita cu atenție și îngrijorare la instituție.

Răzvan Zamfir: Vă dați seama, dacă și președintele României face asta, e clar că e o activitate onorabilă, dar nu ați primit drept de semnătură, nu?

Horia Tomescu: Nu am drept de semnătură pentru niciun act.

Răzvan Zamfir: Am înțeles! Viceprimarul PNL, domnul Bujduveanu ştiu că se numește, are drept de semnătură?

Horia Tomescu: După știința mea, nu.

Răzvan Zamfir: Și de ce credeți că doar un viceprimar trebuie să aibă rol de semnătură?

Horia Tomescu: Eu nu îmi doresc doar pentru mine drept de semnătură, ci îmi doresc drept de semnătură pentru ambii viceprimari, pentru a debloca activitățile din primărie.

Răzvan Zamfir: De ce credeți că reprezentanții PNL, un partid pe care nu cred că îl bănuim de naivitate politică, cum se spunea pe vremuri… PNL USR, aceeași mizerie… PNL PSD, aceeași mizerie, cred că asta cu USR o să apară pe parcurs.

Dar, de ce credeți că un partid ca PNL, care vrea acces la resurse și la răspundere în mod similar ca dumneavoastră, nu a blocat bugetul, condiționând dreptul de semnătură pentru viceprimar? De ce doar USR PLUS se ambiționează să primească drept de semnătură pentru viceprimarul său și PNL, nu ?

Horia Tomescu: Discuția despre buget este o altă discuție. Oarecum suntem în altă discuție.

Răzvan Zamfir: Deci, ați putea vota bugetul și dacă nu primiţi drept de semnătură?

Bugetele Primăriei Capitalei sunt bugete

Horia Tomescu: Evident. Deci, atât primarul general, cât și USR Plus, au susținut în ultimii trei ani că bugetele Primăriei Capitalei, care au fost mereu estimate la șapte miliarde, atât în 2018, cât și în 2019, cât și în 2020, sunt bugete supraestimate care duc către falimentul instituției.

Răzvan Zamfir: Deci, credeți că Nicuşor Dan ar duce instituția în faliment, nu că nu ar fi deja acolo, cu acest buget?

Horia Tomescu: Primarul general a fost susținut de noi. El este un vârf de lance al societății civile și o persoană pe care o respectăm foarte mult și la care ne uităm cu responsabilitate, dar bugetul propus de primarul general, de șapte miliarde de lei și anul acesta, noi îl consideram exagerat.

Răzvan Zamfir: Știți desigur că spre deosebire de anii precedenți, acum există surse suplimentare pentru venitul Capitalei? De aici și creșterea…

Horia Tomescu: Din acest motiv am cerut și fundamentarea bugetului, la capitolul venituri, dar din păcate nu ne-a fost furnizat nici de cabinetul primarului general, nici de la Direcția Economică, nici mie, nici colegilor din USR PLUS.

Răzvan Zamfir: Bun! Luând act de faptul că blocarea bugetului nu are niciun fel de legătură cu dreptul de semnătură, ceea ce poate fi ușor de demonstrat, dacă Nicuşor Dan face modificările pe care dumneavoastră le doriți la buget, dar nu vă dă drept de semnătură, sunt convins că veți vota bugetul. Am în faţă o declarație a doamnei Ana Ciceală, un consilier general cu experiență, a fost și în mandatul precedent. O putem invoca pe doamna Ciceală, este un personaj credibil din punctul dumneavoastră de vedere?

Horia Tomescu: Este o colegă din partidul nostru.

Răzvan Zamfir: Credibilă? Ca să nu pierdem timpul cu declarațiile dânsei, daca nu vi se pare credibilă. Adică, e un om serios, ne putem raporta la colega dumneavoastră?

Horia Tomescu: Da, bineînțeles!

Răzvan Zamfir: Dânsa spune în felul următor: eu sunt în minoritate faţă de colegii mei în ceea ce privește votul bugetului Capitalei, de fapt, faţă de unii dintre colegii mei. Am formulat amendamente zilele trecute, am participat de asemenea, fiind membru în comisia de buget a CGMB, la nenumărate ședințe de comisie în ultimele zece zile, cred că au fost peste 33 de ore de comisii de buget în care s-au dezbătut bugetele tuturor instituțiilor subordonate și direcțiilor din primărie.

Consider că acest buget a fost dezbătut, am formulat amendamente pe care le voi susține și în plen, și sunt pentru votul acestui buget chiar dacă majoritatea dintre birourile municipale USR PLUS București și dintre consilierii generali sunt, se pare, împotrivă.

Doamna consilier Ciceală a avut opinia dânsei

De ce vă poziționați opus doamnei Ciceală pe care am creditat-o amândoi ca fiind credibilă, responsabilă, competentă, poate?

Horia Tomescu: Doamna consilier Ciceală a avut opinia dânsei, personală.

Răzvan Zamfir: Asta am sesizat și eu.

Horia Tomescu: Ceilalți consilieri USR PLUS nu au fost de aceeași opinie cu doamna consilier.

Răzvan Zamfir: Domnule Tomescu, asta este o analiză post factum. Asta și-au dat seama și telespectatorii noștri, bucureșteni sau din alte localități. Problema e că în momentul de faţă Capitala nu are buget, proiectele sunt blocate și nu ne puteți spune, a fost un punct de vedere… Trebuie să ne spuneți de ce aveți un punct de vedere faţă de un om pe care îl creditați cu încredere.

Horia Tomescu: După cum știți, amendamentele nu pot reduce fundamentarea veniturilor. Nu se pot face amendamente în care un consilier să spună că aceste venituri sunt exagerate, trebuie reduse. Amendamentele ne ajută să luăm bani de la un anumit paragraf și să-l mutăm la un alt paragraf.

Răzvan Zamfir: Am înțeles. Deci, doamna Ciceală a demonstrat lipsă de responsabilitate, din punctul dumneavoastră de vedere?

Horia Tomescu: Doamna Ciceală a avut opinie separată.

Răzvan Zamfir: E lipsită de responsabilitate, nu?

Horia Tomescu: Din punctul meu de vedere, da, pentru că noi nu am votat bugetul tocmai de aceea, că veniturile sunt exagerate.

Răzvan Zamfir: Și o ultimă întrebare înainte de a vă mulțumi pentru intervenție. Cum v-ați simțit votând ca pesediştii (PSD)?

Horia Tomescu: Nu am votat că pesediştii.

Răzvan Zamfir : Cum v-ați simțit votând alături de pesedişti împotriva acestui buget?

Horia Tomescu: Nu am votat împotrivă bugetului. Am cerut regândirea acestui buget.

Răzvan Zamfir: Stați puțin, să nu ne pierdem în tehnicalităţi. V-ați poziționat împotriva acestui buget, ne-ați declarat puțin mai devreme. La fel și pesediştii. Cum vă simțiți alături de PSD împotriva actualei majorități și împotriva bugetului propus de Nicuşor Dan?

Nu suntem alături de PSD

Horia Tomescu: Nu suntem alături de PSD. Suntem parte din actuala majoritate.

Răzvan Zamfir: Păi votați împotriva majorității.

Horia Tomescu: Ne-am abținut la votul pe buget.

Răzvan Zamfir: Votați altfel decât majoritatea.

Horia Tomescu: Majoritatea suntem noi împreună cu PNL.

Răzvan Zamfir: Majoritatea sunteți dumneavoastră împreună cu PSD, momentan, pentru că PNL a votat alături de PMP pentru acest buget care n-a obținut numărul suficient de voturi, domnule viceprimar.

Horia Tomescu: Deci, bugetul nu a obținut majoritatea.

Răzvan Zamfir: Pai, asta înseamnă că nu sunteți în același loc cu PNL, sunteți în același loc cu PSD, împotriva bugetului.

Horia Tomescu: Ne-am abținut la buget, nu am votat împotrivă.

Răzvan Zamfir: Da, dar asta a dus la respingerea bugetului.

Horia Tomescu: Nu, considerăm că trebuie pus pe altă gândire.

Răzvan Zamfir: Am înțeles. Domnule viceprimar, vă mulțumesc pentru intervenție şi lămuriri”, se arată în transcriptul dialogului dintre Răzvan Zamfir şi viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu.