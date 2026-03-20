Dezvăluiri tulburătoare despre antrenorul care a dinamitat vestiarul Craiovei. Cum își aborda victimele chiar din cadrul echipei

Jakub Jankto, în vârstă de 30 de ani, a fost antrenat de italianul Devis Mangia în sezonul 2015/2016, înainte ca Mangia să preia echipa Universitatea Craiova. Fostul fotbalist ceh a aflat abia recent că Mangia a fost suspendat din funcția de selecționer al Maltei și a decis să vorbească despre un episod de hărțuire sexuală la care ar fi fost martor, arată GSP.

În toamna lui 2022, Devis Mangia a fost suspendat de Federația Malteză de Fotbal după ce doi internaționali l-au acuzat de hărțuire sexuală. Ulterior, Gazeta Sporturilor a prezentat un caz din perioada în care Mangia activa la Universitatea Craiova.

Mama fostului fundaș Răzvan Popa a povestit că antrenorul îl invita pe fiul ei la discuții private, pretinzând că sunt despre fotbal, dar ajungea „să îl întrebe despre activitatea lui sexuală, apoi să-i facă avansuri directe. Asta în timp ce se masturba în fața lui”.

La mai bine de trei ani după aceste acuzații, Jakub Jankto a decis să vorbească despre un alt episod scandalos. Fostul jucător, retras din activitate, susține că a fost martor la câteva momente în care Mangia l-a atins într-o manieră nepotrivită și a încercat să întrețină raporturi sexuale cu unul dintre foștii săi colegi.

Cehul a ales să relateze totul prin intermediul canalului său de TikTok, după ce a aflat despre scandalul din Malta.

„Acum 9-10 ani, când jucam la Ascoli, în Serie B, am avut un antrenor, Devis Mangia. Totul mergea bine până când, cred că era penultima etapă din Serie B… era meciul Novara - Ascoli. L-am pierdut, mă rog, asta nu contează în cazul de față. Însă, cu o zi înainte, eram la hotel și… îmi bate inima… Mister… adică, nu vreau să dau nume, dar era un băiat de culoare… și nimic, încerca să îl atingă, încerca să întrețină raporturi sexuale, îl invita în camera lui. O făcea și când aveam antrenamente, după antrenament, înainte de antrenament. Pur și simplu încerca să facă aceste lucruri”, a povestit el.

La final, acesta a subliniat că fostul său coleg nu i-ar fi răspuns avansurilor.

Când un urmăritor i-a atras atenția că Mangia este acuzat de astfel de fapte și în România, Jankto a revenit cu un nou clip.

„Dacă a fost acuzat și în România, înseamnă că repetă aceste lucruri… iar asta este o problemă. Dacă o faci… pot înțelege cumva să o faci o dată, apoi îți dai seama că ai greșit și nu o mai faci, însă în acest caz, dacă o faci peste tot… trebuie oprit”, a mai spus fostul fotbalist.

După ce a fost demis de la naționala Maltei, Devis Mangia a rămas fără echipă timp de trei ani. În vara anului 2025, el a revenit în fotbal, preluând conducerea echipei Team Altamura, care evoluează în Serie C, a treia ligă din Italia.