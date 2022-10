Drama unui tânăr fotbalist de la Universitatea Craiova. Acuzații grave la adresa antrenorului Devis Mangia: „Începuse cu avansuri, cu propuneri indecente”. Video

Mama fostului fotbalist Răzvan Popa, de la Universitatea Craiova a povestit că fiul său a fost hărțuit sexual de Devis Mangia în perioada în care acesta a antrenat în Liga 1. Răzvan Popa, în vârstă de 25 de ani, s-a retras din fotbal, la începutul acestui an. El a jucat în scurta sa carieră la juniorii FCSB, ai lui Inter, Zaragoza, Burgos, Gaz Metan și Poli Iași. Ulterior, a ajuns la CSU Craiova, în octombrie 2017, de unde a plecat în 2019, după 24 de partide.

Pe de altă parte, ca antrenor, Devis Mangia a pregătit CSU Craiova între lunile mai 2017 și aprilie 2019, câștigând Cupa României în sezonul 2018-2019. Tehnicianul se confruntă, în prezent, cu acuzațiile a doi jucători, componenți ai naționalei malteze, care l-au acuzat de hărțuire sexuală.

Alexandra Popa, mama fostului jucător a povestit că fiul ei a traversat o depresie adâncă după ce a fost hărțuit sexual de antrenorul italian. S-a întâmplat în perioada 2017 – 2018, când antrenorul a început să-l invite la tot felul de întâlniri private și a început să-i facă avansuri.

„Știam de câteva întâlniri pe care le-a avut în particular cu acest antrenor. Chiar Rotaru l-a sunat pe Răzvan și i-a zis că antrenorul vrea să-l cunoască. Ni s-a părut că e ceva de bine. El ne-a povestit de prima întâlnire, de a doua. Știam că le stopase ulterior, începea să le refuze. Una a refuzat-o de față cu mine, alta de față cu prietenii. Mangia îl căuta, iar el se eschiva. Noi ne gândeam că Mangia îl critică, la asta ne gândeam. (…) La prima întâlnire, Mangia i-a zis că a văzut că e introvertit, că și el e la fel. Că seamănă și îl înțelege. Știu foarte puțin. Răzvan credea că Mangia e interesat de viața extrasportivă și voia să discute cu jucătorii.

Antrenorul a început să-i facă avansuri tânărului

Iar lucrurile au avansat, antrenorul încercând să devină din ce în ce mai intim cu tânărul jucător. Răzvan Popa i-a povestit mamei, mai târziu cum a evoluat situația și despre avansurile pe care i le-a făcut Davis Mangia.

„Mi-a spus că a avut un șoc că la o întâlnire Mangia începuse cu avansuri, cu propuneri indecente. Toate astea în timp ce începuse să se masturbeze în fața lui. Făcusem firul imediat. Mi-am dat seama… Am vorbit mult cu el în acea seară. Știu că întreba «Ești singur? Stai singur? Ai relație?». A aruncat o întrebare legată de activitatea sexuală a lui Răzvan. Ceva de genul cât de des… Dar Răzvan s-a mai lovit de o asemenea întrebare și la juniori… Propunerea indecentă a fost să vadă un film pentru adulți… Ceva de genul”, a mai povestit femeia.

Dat fiind că tânărul fotbalist nu i-a răspuns la avansuri, a povestit femeia, antrenorul l-a marginalizat și l-a scos din echipă. Mai mult, italianul l-ar fi bruscat în vestiar. Potrivit spuselor sale, tânărul a relatat părinților ce s-a petrecut în vestiar, după ce a fost scos din teren.

Incidentul dintre fotbalist și antrenor

În august 2018, Răzvan Popa și Devis Mangia au avut un incident violent în timpul meciului jucat cu FC Botoșani. S-a întâmplat în condițiile în care fotbalistul a fost scos din teren, în minutul 67. Răzvan Popa s-a cerutat cu antrenorul Mangia, extrem de nervos, iar acesta a țipat la el. Jucătorul a ripostat, fapt ce l-a iritat și mai tare pe atrenor. Disputa a continuat în vestiar, după cum a povestit mama tânărului jucător, acum, la patru ani după incident și capătă noi conotații, în contextul acuzațiilor.

„Am fost la meci. A greșit o preluare, ceva… Au început gesticulări și țipete de pe margine. Am crezut că sunt reacții la cald. L-a schimbat imediat. L-am așteptat ca să vorbim cu el, dar nu am putut pentru că jucătorii au intrat în cantonament. Noi l-am așteptat în Craiova, când a ajuns după antrenamentul de recuperare. Furia cu care a intrat în casă… Nu l-am mai văzut niciodată așa. Ne-a spus că nu știe cât mai poate rezista, că nu răspunde de ce ar putea face… Ne-am speriat. El e foarte calm, nu e conflictual”, a mai povestit femeia.

În momentul în care a aflat despre ce este vorba, ce s-a întâmplat, mama fotbalistului i-a spus lui Mihai Rotaru, finanțatorul clubului, despre obiceiurile antrenorului.

„Ne-a spus tot. Că atunci când l-a schimbat a trecut pe lângă el și i-a spus în italiană «Îți voi sparge fața în vestiar». Am crezut că a spus la cald. A intrat în vestiar, a uitat să închidă ușă… Știu de la Răzvan, din ce își aduce aminte, că Mangia i-a pus mână în gât și l-a lipit de zid. Nu-și mai aduce aminte… Știe că secunzii îi spuneau lui Răzvan să se calmeze, dar nu el trebuia să se calmeze. A fost o reacție urâtă. Refuz să cred că din partea conducerii nu a fost nicio reacție. Puteau spune că s-a sărit calul, să-și ceară scuze”, a mai povestit femeia.

Răzvan Popa a încercat să plece de la Craiova

Femeia a mai povestit despre drama fiului său, dinainte ca totul să se afle. Acesta a încercat să plece de la Universitatea Craiova, din cauza tensiunilor. El refuza să revină la echipă și, mai mult, dorea să renunțe la fotbal de tot.

„Răzvan a vrut să plece din Craiova. Nu voia să vorbească cu Mangia, doar cu Rotaru. Rotaru nu era atunci în țară. Ne gândeam cu cine mai putem vorbi. Cealaltă persoană era Costeșin (n.r- Ovidiu Costeșin. manager la CSU Craiova). L-am căutat prin impresar. A spus că nu știe nimic și că va vorbi cu antrenorul. Ne-a sunat înapoi și ne-a zis că antrenorul nu știa nimic și că niciun jucător nu a spus nimic. Faptul că Mangia a minți a fost cireașa de pe tort… Atunci am plecat din Craiova. Îmi puneam speranțe că Rotaru va vorbi cu el. Nu mai voia să se întoarcă la Craiova, voia să se retragă. Atunci s-a încheiat cariera. Au rămas sechele. De atunci, nimic nu am fost la fel. Încercam să-l liniștim, dar era prea radical”, a mai povestit Alexandra Popa.

În cele din urmă, Răzvan Popa a avut o întâlnire cu patronul Mihai Rotaru care, potrivit părinților, în loc să se intereseze de situație, l-a amendat cu 5.000 de euro și l-a retrogradat la echipa secundă.

„S-a întors Rotaru și i-a spus să vină la Snagov. Răzvan s-a dus și s-a întors rapid. Am crezut că nici nu s-au întâlnit. I s-a spus că va fi amendat cu 5.000 de euro și va fi trimis la echipa a doua. Rotaru nu l-a întrebat care era varianta lui, ce s-a întâmplat. Nu l-a interesat”, a mai povestit femeia.

Jucătorul a picat în depresie din cauza situației

Tânărul jucător, afectat de cele întâmplate a picat în depresie, fiind căzut total. S-a izolat de ceilalți și a refuzat să mai comunice. A încercat să plece de la Craiova, însă transferul la Gaz Metan Mediaș a picat.

„A stat cam o lună la echipa a doua. A revenit la prima echipă, ne dăm seama că a fost exclus și nu va mai juca nici măcar 2-3 minute. Ni se spunea că totul e din cauza faptului că a plecat de la conducere Atunci a fost cele mai grele momente. Intervine depresia. Încep să se vadă efectele depresiei. Se transformă fizic. Pune multe kilograme pe el. E transformat. Psihic era căzut… Vedea totul în negru. Se izolează, nu mai putem comunica cu el, nu ne mai primea în vizită. Nu mai era o comunicare normală. Asta a fost cel mai greu. Ne dăm seama că trebuie să plece din acel mediu.

Intervine posibilitatea plecării la Gaz Metan… El se pregătea să plece, dar în ultima zi de transferuri am aflat că a picat. Ni s-a spus că staff-ul se va baza pe el și că nu poate pleca. Noi, ca familie, am avut tendința de a o lua ca pe ceva pozitiv. Răzvan a avut o reacție urâtă și spunea că nu e adevărat. A avut dreptate. Abia în vară mai putea pleca”, a mai povestit mama.

Văzând că și ultima șansă de a ieși din acel mediu s-a dus, jucătorul a devenit dezinteresat de fotbal, în vreme ce patronul echipei spunea că nu înțelege ce se întâmplă.

„Din punct de vedere fotbalistic nu-l mai interesa nimic. El spunea «Cum te bazezi pe mine dacă nu mă folosești pe postul meu?». Era pus ca «plombă» pe diferite poziții… Rotaru ne zicea mereu că i se trage de la ce se întâmplat în vară și că nu-și dă seama ce s-a întâmplat, având în vedere că Mangia îl aprecia pe Răzvan. A fost o perioadă în care nu mai puteam comunica. Nu ne primea să venim la el. Nu știu… Au fost momente grele. Vedea totul în negru.. Avea gânduri negre…Da… Am aflat indirect. E mai bine acum, dar încă refuză să meargă la psiholog”, a mai spus femeia.

Părinții au descoperit drama tânărului jucător în martie 2019

Părinții jucătorului au aflat abia în martie 2019 ce s-a întâmplat, în condițiile în care tânărul a început să se comporte agresiv cu cei apropiați, lucru pe care aceștia nu reușeau să-l înțeleagă.

„Lucrurile s-au petrecut în primul sezon, noi am aflat în al doilea sezon. Noi am aflat în noaptea de 7 spre 8 martie 2019. Eu am spus atunci conducerii imediat. A doua zi eram la conducere. Lucrurile au fost spuse. De ce nu am făcut-o atunci? Voi explica ulterior. El a plecat de la Craiova în vara lui 2019. Ne-a fost greu tuturor… Încă activa. (…) Acum e mult mai ușor, pentru că s-a retras. E mai bine acum. Decizia de a se retragere a fost una cântărită. Prima tentativă a fost când avea 21 de ani, după incident…”, a mai povestit Alexandra Popa.

„Ajungem la Rotaru. I-am spus că știu tot, dar el nu înțelegea. I-am explicat ce am aflat cu o noapte înainte. Noi am spus fără perdea anumite lucruri. Rotaru era circumspect. A zis «Trebuia să spună când a jucat. Acum când nu mai joacă se interpretează… ». M-am simțit profund jignită. A zis că- «Îl mufam atunci și gata…» Adică să-i pună fire când se mai duce la Mangia. Culpabilizarea victimei…»”, a mai povestit mama jucătorului.

Mama lui Răzvan Popa îl acuză pe Mihai Rotaru și vorbește despre complicitatea patronului cu antrenorul Italian, atunci când a fost informat despre fapta cu iz penal a antrenorului italian. Într-o altă discuție, patronul clubului i-a dat de înțeles că afacerea sa este mai importantă decât problemele unui tânăr jucător.

„Am vrut să vorbesc cu un avocat. Am vorbit la cineva pe care cunoșteam. M-a întrebat de ce parte e conducerea. Am fost șocată. Se aștepta cumva întâlnirea a doua cu Mihai Rotaru. A fost la vreo 10 zile sau două săptămâni. Am fost cu soțul. Îmi aduc aminte că a zis «Țin foarte mult la Răzvan, dar sunt om de afaceri». A spus că interesul lui e să-i meargă afacerea, clubul, și că nu poate nimic pentru că ar însemna destabilizarea clubului.”, a mai adăugat mama lui Răzvan Popa.