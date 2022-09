Scene de sălbăticie după meciul FC „U” Craiova – Rapid. Golanul fotbalului românesc a lovit din nou

FC „U” Craiova a câștigat, sâmbătă seara, confruntarea cu Rapid (scor 1-0), disputată în cadrul etapei a 10-a a Ligii I. Meciul s-a disputat la Târgu Jiu și a fost decis de reușita lui Sekou Sidibe din minutul 55. Din minutul 30, oaspeții au jucat în inferioritate numerică, după eliminarea lui Alexandru Ioniță. Rapid nu a contat pe antrenorul Adrian Mutu, care a făcut în ziua partidei o criză de apendicită și a ajuns de urgență la București, fiind operat la Spitalul Floreasca.

Cristi Săpunaru, un nou episod marcat de violențe

Un meci mediocru, la nivelul fotbalului anost jucat în Liga I, a fost condimentat la final, la vestiare. Acolo unde oficialii celor două formații s-au răfuit fizic și verbal. Au participat și alte persoane despre care nu se știe ce căutau în acea zonă.

Fără să fie o surpriză, cap de afiș a fost Cristi Săpunaru, căpitanul Rapidului, cunoscut pentru violențele la care a participat în carieră. Cu un trecut violent nemaiîntâlnit la niciun alt fotbalist din România, fundașul și-a făcut de lucru și sâmbătă seara.

Cu câteva minute înainte de final, câțiva membri din galeria Rapidului au intrat pe pista stadionului. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene, care au afectat și jucătorii, dar și operatorii TV din acea zonă a stadionului. Apoi, ultrașii oaspeților au început să rupă scaune și să arunce torțe în spatele porții apărate de Robert Popa, portarul lui FCU Craiova, conform gsp.ro.

La final, Cristi Săpunaru s-a certat cu jandarmii care se postaseră în fața galeriei Rapidului. El le-a reproșat forțelor de ordine că au folosit gaze lacrimogene. La vestiare, fotbalistul s-a certat cu un ultras, „Poștașu”, devenit cunoscut după ce în timpul unui meci Universitatea Craiova – Dinamo (anul 2004) a intrat pe teren și a aruncat cu un fular al Științei în Claudiu Niculescu, la acea vreme, jucător al „câinilor”.

Săpunaru a sărit la bătaie și a fost oprit cu greu de coechipieri. După mai multe îmbrânceli, înjurături și lovituri, spiritele încinse s-au mai potolit. Căpitanul Rapidului are un trecut încărcat de violențe. Dincolo de duritatea din teren, care l-a transformat într-un colecționar de cartonașe, Săpunaru a avut mereu probleme cu nervii, pe care nu a reușit să și-i controleze.

Are un trecut încărcat de scandaluri

În 2009, atunci când juca la FC Porto, a lovit cu pumnul și piciorul un steward după un derby cu Benfica. Omul de ordine s-a ales cu capul plin de sânge.

În 2016, evolua la Pandurii Târgu Jiu. Cristi Săpunaru i-a înjurat în timpul meciului pe oficialii de pe banca FCSB și s-a răfuit cu unul dintre susținătorii roș-albaștrilor din tribune, pe care l-a și amenințat

De asemenea, la finalul jocului, FCSB – Astra 1-0, Săpunaru, la acea vreme în tricoul giurgiuvenilor, s-a dus glonț către Mihai Stoica. Cu greu a fost oprit de colegi, adversari și stewarzi

Sezonul trecut, în meciul FCU Craiova – Rapid, Săpunaru a fost atacat cu o sticlă din tribune și, în replică, i-a propus cuiva din acea zonă să vină să se bată „parte în parte”.

De asemenea, la ultimul meci direct cu FCU Craiova, 2-3 în play-out, fundașul l-a alergat pe teren pe Lorenzo Paramatti, pe care l-a și lovit în figură.

Iată explicațiile pe care le-a dat Cristi Săpunaru după incidentele de sâmbătă seara

„În primul rând, vreau să-mi prezint scuze Jandarmeriei, am crezut că ei au dat cu spray-ul, dar au fost stewarzii. Din cauza lor nu am putut juca din minutul 84 până în minutul 90.

Al doilea lucru, am văzut că există mulți doritori de scandal, care vor să mă denigreze. Haideți să vă explic și varianta noastră, că asta nu există. Există doar a lor!

Am stat cu galeria noastră, am cântat, apoi s-a terminat. Am mers către vestiare, iar la tunel era omul care a intrat pe teren și i-a aruncat cu fularul în nas lui Claudiu Niculescu (n.r. – se referă la Poștașu).

Nu îi spun numele, că nu mă interesează și nu avem vreo relație. A aruncat cu apă, sticle și țigări pe noi! De asta m-am enervat, nu am avut nicio treabă cu jucătorii și oficialii Craiovei”.

Florin Răducioiu, fost mare internațional român, a taxat huliganismul manifestat încă o dată de Săpunaru.

„Nu am cuvinte! Încercam să îmi aduc aminte dacă am mai văzut așa ceva. Comportament suburban, de stradă. Reprezinți un club istoric ca Rapid, nu te poți comporta în halul ăsta. E inadmisibil pentru un căpitan.

Oricât ai fi de provocat, nu ai voie să fii așa de agresiv. Mi-e milă de el, pur și simplu. Nu știu ce caracterizare să mai găsesc. E o rușine!”, a spus Răducioiu la Prima Sport.