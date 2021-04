Cristi Săpunaru nu mai face parte, de ieri, din lotul prim – divizionarei turce. Chiar dacă jucătorul român mai avea încă un an de contract cu gruparea roş – galbenă, antrenorul principal al lui Kayserispor, Hamza Hamzoglu, l-a informat pe Săpunaru că nu mai intră în planurile sale pentru sfârşitul campionatului actual şi pentru sezonul viitor.

„Am fost informat de antrenor că nu mai fac parte din echipă sau din planurile sale. Respect decizia antrenorului, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, dar trebuie să o respect, deoarece respect acest club. Vă doresc tuturor toate cele bune şi voi rămâne mereu cu inima aici şi o voi susţine pe Kayserispor” a reacţionat apărătorul lateral de aproape 1,90 metri, la scurt timp după ce a primit această veste din partea lui Hamzoglu.

Săpunaru, patru goluri în tricoul lui Kayserispor

Transferat la trupa de pe stadionul „Kadir Has”, în vara lui 2017, Săpunaru a strâns nu mai puţin de 97 de apariţii în Super Lig, în tricoul lui Kayserispor. În această perioadă petrecută la formaţia din oraşul Kayseri, fotbalistul orginar din Bucureşti şi-a trecut numele pe lista marcatorilor de doar patru ori.

„Vreau să vă mulţumesc pentru cei trei ani şi jumătate. M-am simţit ca acasă aici. A fost o perioadă frumoasă a carierei mele şi apreciez dragostea şi susţinerea pe care mi le-aţi oferit” le-a transmis Săpunaru şi fanilor galben – roşii.

Se gândeşte la revenirea în Liga I

Rămas în postura de jucător liber de contract, Săpunaru nu se gândeşte încă la retragere. Fundaşul, care a cucerit în 2011, alături de portughezii de la FC Porto, trofeul Europa League, ia în cacul o revenire în Liga I din România. Prima echipă care s-a arătat deja interesată în a obţine semnătura lui Săpunaru a fost chiar Rapid, club de la care acesta a făcut pasul spre fotbalul mare din Europa.

„Ştiu că mai am un an de contract, dar nimeni nu ştie ce se va întâmpla în viitor. Am fost onorat să fiu, chiar şi pentru scurt timp, căpitan la Kayserispor şi să am colegi extraordinari în această perioadă” şi-a încheiat Săpunaru povestea despre aventura sa trăită la Kayserispor.