Social Detaliile secrete ale înțelegerii dintre Radu Budeanu și G4Media. Obligația lui Tăpălagă și Pantazi







Surse apropiate negocierilor dezvăluie clauzele și condițiile prin care Radu Budeanu a preluat G4Media. Fondatorii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi sunt obligați să rămână în redacție trei ani, iar tranzacția depășește patru milioane de euro.

Tranzacția prin care Radu Budeanu a preluat integral grupul G4Media a stârnit reacții puternice în presa românească. Potrivit surselor apropiate discuțiilor, negocierile nu s-au limitat la stabilirea unei sume finale, ci au inclus un set complex de clauze obligatorii pentru ambele părți.

Prețul vehiculat diferă în funcție de sursă: 4 milioane de euro potrivit informațiilor obținute de Clever News Center, respectiv 5 milioane de euro conform estimărilor HotNews.

Cea mai importantă condiție impusă de Radu Budeanu a vizat păstrarea celor doi fondatori – Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi – la conducerea G4Media pentru o perioadă de minimum trei ani.

Surse din apropierea negocierilor susțin că prevederea a fost formulată strict pentru a împiedica nu doar transferul către alte publicații, ci și retragerea completă din presă. Clauza include obligația ca cei doi să scrie exclusiv pentru grupul controlat acum de Budeanu, pe toată durata stabilită.

O a doua sursă apropiată Grupului Gândul nu a putut confirma exact perioada, dar a remarcat că „Radu Budeanu gândește strategic, iar următorul ciclu electoral se încheie după 2029”.

Spre deosebire de alte cazuri, precum Economedia, unde directorul de vânzări Cristian Drumcea avea un pachet de acțiuni, la G4Media nu s-a păstrat niciun procent pentru foștii proprietari. „Decizia noastră a fost de la început să vindem integral pachetul”, a declarat Dan Tăpălagă pentru Paginademedia.ro.

Întrebat direct dacă există clauze care condiționează tranzacția de prezența sa și a lui Pantazi în redacție, Tăpălagă a invocat o clauză de confidențialitate și a refuzat să comenteze.

În schimb, surse apropiate celor doi jurnaliști afirmă că aceștia au insistat pentru:

garanții ferme privind independența editorială , cu libertate totală în stabilirea politicii redacționale;

protecție împotriva ingerințelor în conținut;

păstrarea echipei redacționale și un buget editorial stabil pe termen mediu.

Pe site-ul G4Media a fost publicat un „Acord privind independența editorială”, aplicabil și pentru Economedia, G4Food, Techrider și Pets&Cats, document care reflectă aceste negocieri.

Un jurist consultat de Clever News Center a explicat că, dacă Tăpălagă și Pantazi ar fi doar angajați, Codul muncii ar limita o clauză de neconcurență la doi ani după încetarea contractului. Fiind însă foști acționari și părți într-un contract de vânzare de acțiuni, restricțiile pot fi negociate liber, inclusiv pentru perioade de trei sau cinci ani.

Structura acționariatului înainte de vânzare era următoarea:

G4 Global Journalism SRL : Cristian Pantazi (48%), Dan Tăpălagă (48%), Cristian Drumcea (4%)

Economedia: Pantazi (40%), Tăpălagă (40%), Elena Deatcu (5%), Cristian Drumcea (5%)

Estimând că 90% din valoarea tranzacției a provenit din G4Media și 10% din Economedia, împărțirea sumei de 4 milioane de euro ar arăta astfel:

Dan Tăpălagă – 1.888.000 euro

Cristian Pantazi – 1.888.000 euro

Cristian Drumcea – 164.000 euro

Elena Deatcu – 20.000 euro

O parte sensibilă a discuției este faptul că valoarea încasată individual de Pantazi și Tăpălagă este apropiată de totalul donațiilor primite de Asociația „Group 4 Media and Democracy” între 2018 și 2024 – aproximativ 1,62 milioane de euro.

Donațiile au fost atrase pentru „susținerea unui jurnalism fără moguli și fără finanțări politice”, însă asociația a fost inclusă în tranzacția prin care grupul media a fost vândut lui Radu Budeanu. Tăpălagă a confirmat pentru HotNews că asociația face parte din pachet, dar nu a comentat aspectul moral al deciziei.

O sursă apropiată negocierilor a afirmat că Budeanu nu ar fi interesat în mod special de G4Media ca brand, ci de influența pe care o conferă prezența jurnaliștilor Pantazi și Tăpălagă în portofoliul său: „Cu o astfel de publicație, poți avea întâlniri de la președintele României până la ambasadorul SUA, dacă vrei”.

Aceeași sursă descrie stilul de lucru al omului de afaceri: „Nu face nicio mutare fără o combinație care să dea rezultate pe termen scurt sau lung”.