Ziariștii Tapalagă și Pantazi au devenit milionari euro. S-a aflat suma tranzacției

Tranzacția prin care grupul de presă G4Media a fost achiziționat de omul de afaceri Radu Budeanu a marcat un moment de cotitură în peisajul media din România, transformând proiectul editorial pornit din spirit activist într-un succes financiar de proporții pentru fondatorii săi.

Potrivit informațiilor furnizate siteului defapt.ro, suma tranzacției se ridică la aproximativ 5 milioane de euro, cifră care îi plasează pe jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi în rândul milionarilor din industria de presă.

Vânzarea a inclus întreg portofoliul grupului, format din site-urile G4Media, Economedia, G4Food, Techrider și Pets&Cats. Suma vehiculată, deși neconfirmată oficial printr-un contract public, este susținută de surse din piața de media și reflectă valoarea unui brand care a reușit să atragă o audiență influentă din zona #rezist. Și milioane de euro din fondurile UE.

Pentru Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, acest succes financiar reprezintă paradisul financiar după ani de jurnalism de investigație și opinii tăioase. Trecerea de la statutul de jurnaliști care refuzau publicitatea politică și companiile din industrii controversate la cel de antreprenori de succes a contrariat mulți analiști de media, dar publicul pare mulțumit de întorsătura de situație.

Dincolo de aspectul financiar, tranzacția atrage atenția prin prisma relației istorice tensionate dintre vânzători și cumpărător. În urmă cu doar câțiva ani, linia editorială a G4Media a fost extrem de critică la adresa lui Radu Budeanu, proprietarul trustului care include Gândul și Cancan, folosind termeni duri în contextul dosarelor acestuia la DNA și al campaniilor media derulate de publicațiile sale.

Această tensiune a culminat cu un proces în care Budeanu a solicitat daune de 500.000 de lei, acuzând lezarea imaginii. Deși jurnaliștii au câștigat definitiv procesul în 2022, instanța considerând că limbajul lor s-a încadrat în limitele libertății de exprimare, decizia din august 2025 de a vinde afacerea tocmai către cel criticat anterior reprezintă, pentru mulți observatori, o mișcare pragmatică surprinzătoare.

Totodată o schimbare notabilă este renunțarea la vechea politică a G4Media de a nu accepta publicitate de la partide politice sau companii din industriile de tutun, alcool și pariuri. Această deschidere către piața comercială refuzată pe motive de principii până acum este văzută ca un pas oblogatoriu pentru rentabilizarea investiției masive făcute de grupul cumpărător.

Vânzarea G4Media demonstrează că jurnalismul independent poate fi extrem de profitabil, însă ridică întrebări despre sustenabilitatea pe termen lung a discursului anticorupție în contextul marilor trusturi comerciale.

Jurnaliștii Tăpălagă și Pantazi și-au asigurat confortul financiar, devenind milionari, însă păstrarea încrederii publicului într-un format care, cel puțin la nivel de acționariat, s-a unit cu structurile media pe care anterior le denunța, va fi adevăratul examen.