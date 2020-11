Cristina Joia, designerul cunoscut din emisiunea “Visuri la cheie”, a fost victima unui atac de o brutalitate rară, totul sub privirile angajatelor magazinului pe care îl vizita, potrivit Știrile Pro TV.

„M-am trezit cu un pumn în față, a fost incredibil de puternică, pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuțit aici și am căzut. Mi-a țâșnit foarte mult sânge, oamenii din jur se uitau, nimeni nu suna la poliție sau SMURD, ea a fugit, mi-era foarte rău deja”, spune designerul.

De pe patul de spital, aceasta povestește cum o vizită într-un magazin din sectorul 4 al Capitalei s-a transformat într-un coșmar. Totul după ce o femeie își parcase limuzina pe o trecere de pietoni, blocând practic intrarea în parcarea magazinului.

Iată mărturia femeii agresate: „M-am îndreptat către magazin și o văd pe această femeie care iese din magazin și se îndreaptă către mașină, și am întrebat-o dacă e mașină ei și mi-a răspuns, într-un limbaj foarte vulgar pe care nu-l pot reproduce, că ce mă interesează pe mine. Am intrat în magazin și am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane, eram cu spatele și când m-am întors m-am trezit cu un pumn în față”.

Operată peste noapte

Agresiunea a fost suficient de puternică pentru că imediat după aceea Cristina să cadă la pământ, plină de sânge și cu nasul zdrobit. Atacul a fost surprins și de camerele de supraveghere. “Femeia aia a intrat în magazin și a lovit-o fară să spună nimic. Apoi a plecat”, spune o vânzătoare, martor al întregii scene.

Cristina Joia a primit primele îngrijiri chiar în magazin, iar apoi a fost dusă de urgență la Spitalul Bagdasar Arseni, unde a fost operată peste noapte. ″Am o tăietură, deci de aici așa, dar este spartă piramida nazală, și-a trebuit să mă opereze de urgență pentru că în câteva ore s-ar fi necrozat țesuturile”, explică designerul.

Suspecta a fost deja identificată de polițiști și riscă până la 10 ani de închisoare.