Este vorba despre actorul principal din serialul „Vlad”, Adrian Nartea, care ar fi fost infectat cu noul coronavirus. Filmările noului sezon al serialului „Vlad”, unul dintre cele mai apreciate seriale TV de la Pro TV, ar fost sistate după ce, în echipa de filmare, ar fi fost descoperite și alte persoane infectate cu noul coronavirus, potrivit cancan.ro.

În urmă cu câteva zile, Dragoș Bucur, actualul prezentator al emisiunii „Visuri la cheie”, a fost depistat cu Covid-19.

Atât starea lui de sănătate, cât și a membrilor familiei sale este bună. Toate persoanele care au intrat în contact direct cu el au fost contactate și sunt în procedura de testare, iar filmările au fost oprite temporar până la aflarea următoarelor vești.

După ce Dragoș Bucur a fost confirmat pozitiv, producătorii au decis ca toată echipa de producție, dar și arhitecții și designerii să intre în autoziolare până la aflarea rezultatelor testelor.

„Am făcut o formă ușoară a bolii, ca o gripă. Acum sunt împreună cu familia și ne simțim bine. Sper ca toate rezultatele colegilor să fie bune și evident că aștept reluarea filmărilor la Visuri la Cheie. A fost un sezon plin de emoție și mi-aș fi dorit evident să nu fie necesară acestă întrerupere, dar sunt convins că vom trece extrem de repede și peste această situație. Mai avem de filmat, dar publicul nostru poate urmari ca și până acum Visuri la cheie în fiecare miercuri la PRO TV”, a declarat acesta.

Andreea Esca, depistată cu Covid-19 în luna iulie

Și prezentatoarea știrilor Pro TV, Andreea Esca, a fost depistată cu Covid-19 în luna iulie.

„Da, am fost bolnavă de Covid-19, atât eu, cât și soțul meu și unul dintre copii, și mulțumită lui Dumnezeu și medicilor extraordinari, alături de care am trecut în această perioadă nefericită, suntem bine și avem un rezultat negativ astăzi, toți 3. Lucrurile au fost foarte ciudate, nu știu dacă neapărat complicate, dar niciodată nu te aștepti să ți se întâmple ție, oricum ar fi, și primul care s-a îmbolnăvit în familia noastră a fost soțul meu. Avea de 2 zile febră foarte mare, pe care inițial am asociat-o cu o problemă mai mult gastrică. Ne-am gândit că poate are o enterocolită sau, cine știe, chiar o toxinfecție alimentară, pentru că el de obicei atunci când avea orice fel de probleme cu stomacul făcea și febră.

Numai că mi s-a părut ciudat că era aproape a 3-a zi în care făcea febră și era febră foarte mare, aproape de 40 de grade. De obicei, când pățea așa ceva, se întâmpla o singură noapte în care avea, nu știu, febră 38, și a doua zi era în regulă. Atunci ne-am impacientat și am chemat salvarea. Ne-am făcut testul de coronavirus. El a ieșit pozitiv, eu am ieșit negativ. Bineînțeles că imediat a fost dus la spital. Eu, bineînțeles că am hotărât, chiar dacă aveam un rezultat negativ, pentru că avusesem contact cu cineva care avusese un rezultat pozitiv, să rămân în izolare pentru 14 zile și să-i fac testul și băiatului nostru care locuiește cu noi”, a declarat aceasta într-un interviu pentru Pro TV.

„Mi-am dat seama că dintr-o dată nu simt deloc mirosul de la usturoi”

Știrista a povestit că, la ea, simptomele au apărut după cinci zile. I-am făcut acest test și lui Aris și a ieșit și el cu un rezultat pozitiv, el până în acel moment neavând niciun alt simptom, decât îmi spunea că îl deranjează puțin gâtul, că crede că e roșu în gât, dar că nu ceva semnificativ, nu febră. Așa că în a doua zi după ce a fost internat Alex, l-am internat și pe Aris, și a făcut și fiica mea testul, deși ea nu locuiește cu noi și nu avusesem prea mare contact, dar ca să fim siguri și să nu punem pe nimeni în pericol în jur și-a făcut și Alexia testul și i-a ieșit negativ. Iar ei doi, după cum ți-am spus, s-au dus și s-au internat imediat la spitalul Victor Babeș din București, amândoi în același salon.

La mine au apărut simptomele după vreo 5 zile. Să spun sincer, mă miram că eu nu am, mi se părea cumva ciudat, pentru că noi suntem, da, în aceeași casă și mi se părea ciudat că mie mi-a ieșit rezultatul negativ. Dar eram hotărâtă, bineînțeles, și conform protocoalelor și, pentru că așa gândeam că este bine, după 7-8 zile să refac oricum testul, să vedem ce se întâmplă, dacă nu cumva se pozitivează între timp, pentru că ei plecaseră din casă amândoi cu un rezultat pozitiv.

Numai că n-am apucat să se împlinească cele 7 zile, ca să fac noul test și, într-o zi, făcând ceva de mâncare, făceam niște cartofi cu usturoi și mi-am dat seama că dintr-o dată nu simt deloc mirosul de la usturoi, ceea ce e puțin ciudat. Am zis, bun, poate e doar în capul meu, că acum mă gândesc la asta din cauză că ei sunt bolnavi și așa mai departe. Și am început să testez tot felul de parfumuri pe care le aveam în casă și care erau foarte foarte puternice.

De altfel, aproape că nu le suportam. Și mi-am dat seama că nu simt absolut nimic, o senzație extrem de ciudată, după care am început să gust tot felul de lucruri și mi-am dat seaama că îmi pierdusem și gustul. Puteam să mănânc absolut orice, că nu simțeam absolut nimic. Și mi-am dat seama că între timp e clar că am devenit și eu purtătoarea acestui virus. Așa încât mi-am făcut testul mai devreme decât cele 7 zile pe care le așteptam și am avut un rezultat pozitiv și eu”, a povestit știrista.