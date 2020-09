Conform unui anunţ al conducerii postului Prima TV, cel care a fost vocea-emblemă a Pro TV timp de 25 de ani, va începe noul proiect la 5 octombrie.

Mai mult, el va fi auzit și la celelalte televiziuni sportive ale grupului Clever Media: Look Plus, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3 și Look 4K.

Cotimanis s-a impus în memoria telespectatorilor cu timbrul său incofundabil, dar schimbarea de macaz este una surprinzătoare pentru aceştia.

Simbolul audio al promourilor lansate la Pro TV, Cotimanis a ajuns la un moment dat jurat al show-ului „Românii au talent”.

Cine vine în locul lui Cotimanis?

Anunţul plecării lui la Prima TV pare cu atât mai ciudat având în vedere că actorul joacă și în serialul „Vlad”, care se difuzează pe Pro TV.

O explicaţie ar fi totuşi în faptul că vocea lui vedetei tv în vârstă de 65 ani a dispărut de mai multe din promourile postului din Pake Protopopescu.

Conform paginademedia.ro, bursa zvonurilor indică faptul că în locul său ar urma să fie George Vintilă, cunoscutul om de radio.

Prima TV, un nou început

Amintim că Prima TV a fost achiziționată recent de Clever Media, deținut de omul de afaceri Adrian Tomșa.

În urmă cu o lună, Consiliul Concurenței aproba tranzacţia, iar săptămâna trecută au fost obţinute şi aprobările de la CNA.

După ce Clever Media a preluat oficial Prima TV, postul va suferi câteva schimbări, inclusiv trecerea la HD.

Planurile patronului Prima TV

„După cum știţi, tranzacția de preluare este una destul de complexă, având în vedere starea de reorganizare judiciară a companiei care deține postul.

Peste toate s-a suprapus și starea de pandemie. Rațiunea pentru care am luat decizia acestei achiziții a fost de business, oarecum naturală pentru grupul media pe care vrem să-l construim.

Avem nevoie de o stație generalistă. Prima TV a fost unul dintre pionierii din piața media românească.

Nu are un brand erodat, are notorietate și asta a contat mult. Postul nu a beneficiat de bugete de dezvoltare.

Sunt multe de construit în zona tehnică și de conținut. Suntem pregătiți să rezolvăm aceste probleme de care suntem conștienți.

Nu vrem să modificăm poziționarea postului, de post generalist. Vom încerca să aducem, în schimb, o componentă de sport.

Vom încerca să ne adaptăm schimbărilor și să abordăm noi paradigme, prin transformarea televiziunii într-un hub digital”, a spus Tomşa în faţa membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului.

foto: Bebe Cotimanis

sursa: paginademedia.ro