Din câte se pare provocările fizice par a fi prea mult pentru cea care s-a despărţit recent de comediantul Ionuţ Rusu.

Viviana Sposub trebuia să își îndeplinească datoriile de servitor la „Ferma”, dar din cauza unor probleme specifice femeilor, a simţit nevoia de a se odihni.

Cu toate că niciun coleg de echipă nu i-a reproșat ceva cu privire la acest aspect, Mihaela Rădulescu n-a fost de aceeaşi părere şi a lansat critici dure.

Odată ce a apărut în faţa concurenţilor, veterana prezentatoare tv a aflat că Viviana Sposub a dormit câteva ore, iar Bogdan Stoica a muncit în locul ei.

Pusă în faţa acestei ştiti, Mihaela Rădulescu şi-a exprimat nemulțumirea și a criticat-o aspru pe concurenta care la un moment dat a început să plângă.

Fosta asistentă a emisiunii „Vorbește lumea” a aflat astfel că Mihaela Rădulescu n-ar fi fost de acord cu participarea ei la „Ferma” dacă ar fi ştiut că are probleme.

„Stați să vă adun la masă pe toți. Cu ce v-ați ocupat dimineața, ce ați făcut? (n.r. – i-a întrebat Mihaela Rădulescu pe Bogdan și Viviana).

„Așa mi-e rău în fiecare lună, dar am luat pastile și sunt ok. Nu știu cât am dormit, dar am dormit pentru că îmi era rău și nu mai puteam.

Eu am niște dureri insuportabile și cu toate acestea eu m-am străduit să muncesc astăzi, să fac lucruri. Îmi venea să intru în pământ și să plâng”, a fost reacţia Vivianei.

Deşi cei care urmăresc celebrul reality show de la Pro Tv poate s-ar fi aşteptat la o dovadă de compasiune din partea Mihaelei, aceasta a reacţionat altfel.

„În celelalte situații, aș vrea ca și noi, femeile, să facem ce trebuie și în zilele alea din lună. Dacă știm că ne e rău, nu avem ce să căutăm aici.

Cred că trebuie să faci un efort și să nu folosești alintătura pe post de scuză. De azi înainte nu vreau să te mai aud că te plângi.

Dacă ne spuneai de la început că ai problema asta, îți spuneam că nu ai ce să cauți aici”, i-a spus veterana colegei mai tinere.

sursa: ferma.protv.ro