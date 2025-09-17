Descinderi DNA la Iași. Directorul DRDP, vizat într-un dosar cu acuzații grave

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), sprijiniți de jandarmi, au efectuat miercuri dimineață percheziții la sediul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași. Acțiunea a avut loc în intervalul 09:30 – 10:00, iar anchetatorii au intrat direct în biroul directorului instituției, Mugurel Laicu.

Potrivit unor surse judiciare citate de presa locală, procurorii au ridicat mai multe documente și înscrisuri de la sediul DRDP Iași, acestea urmând să fie analizate în cadrul anchetei. Descinderea marchează o nouă etapă a investigațiilor care vizează conducerea instituției și modul în care au fost organizate concursurile interne pentru funcții-cheie.

Conform acelorași surse, suspiciunile îi vizează direct pe Mugurel Laicu, directorul DRDP Iași, dar și pe alte persoane din conducerea instituției. Printre acestea se numără Lucian Nedelciuc, șef de birou în cadrul DRDP Iași, și Daniel Săpun, menționat în contextul unor posibile interese privind conducerea Secției Drumuri Naționale (SDN) Iași.

Deocamdată, DNA nu a transmis un comunicat oficial privind acuzațiile, dar surse din anchetă arată că investigația urmărește posibile fapte de corupție și abuz în serviciu legate de organizarea concursurilor și de numirile în funcții de conducere.

Perchezițiile de astăzi vin după scandalul declanșat în iunie 2025, când un concurs organizat de DRDP Iași pentru postul de adjunct șef secție SDN a fost anulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

La acea vreme, o anchetă internă a confirmat existența unor nereguli semnalate de sindicat și de un contracandidat. Câștigătorul desemnat, Daniel Săpun — considerat un apropiat al directorului Mugurel Laicu — a fost admis în concurs pe baza unei simple declarații pe proprie răspundere privind experiența profesională.

În schimb, ceilalți candidați au fost obligați să aducă documente justificative. Deși Săpun a obținut nota maximă la evaluare, procedura a fost invalidată oficial pentru „neconformități”.

Conducerea DRDP Iași a invocat atunci „motive obiective” pentru anularea concursului, dar cazul a ridicat numeroase semne de întrebare privind corectitudinea procesului și influențele din spatele deciziilor de resurse umane.

Surse judiciare susțin că numele lui Daniel Săpun apare și în actuala anchetă DNA, ceea ce sugerează că procurorii investighează posibile legături între concursurile organizate în 2025 și suspiciuni mai ample privind modul în care sunt gestionate resursele în instituție.

Faptul că DNA a vizat direct biroul lui Mugurel Laicu arată că directorul este o țintă centrală a anchetei. Documentele ridicate ar putea clarifica dacă neregulile semnalate în trecut au fost parte a unui mecanism mai larg, menit să favorizeze anumite persoane pentru funcții de conducere.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași are în subordine gestionarea infrastructurii rutiere din mai multe județe din zona Moldovei. Instituția administrează contracte semnificative legate de întreținerea drumurilor naționale, modernizarea infrastructurii și gestionarea traficului în regiune.