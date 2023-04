Tragedia copilului de trei ani din județul Iași. Autoritățile asistă impasibile cum oamenii mor pe Drumul Morții

Ultimul accident de pe DE583, „Drumul morţii”, din localitatea Lețcani, la 15 kilometri distanță de municipiul Iași, redeschide o problemă cu care cetățenii se confruntă de multă vreme. Aceea a siguranței traficului în zonă. Localitatea respectivă este tranzitată de toți cei care doresc să meargă la Iași, dinspre E 85, iar traficul este infernal.

Accidente au loc periodic și tot periodic, după fiecare tragedie, în spațiul public au loc dezbateri cu privire la măsurile de siguranță rutieră ce trebuie adoptate. Primari, prefect, responsabili de la Drumuri Naționale, reprezentanți ai cetățenilor etc. se reunesc și discută, fără să ia nici o măsură concretă. După ce ecourile tragediilor se sting în presa locală sau chiar centrală, aceștia „uită” și revin la vechea activitate până la următoarea nenorocire.

Conform presei locale, la un moment dat, s-a propus construirea unor pasaje pietonale care să traverseze șoseaua, însă nu s-a ajuns la nici o concluzie. La fel, nici ideea amenajării unor șosele de centură ocolitoare, prin afara localității, care să fluidizeze traficul nu a fost îmbrățișată cu prea mult entuziasm de autorități. Dovadă că lucrările la aceste șosele ocolitoare se desfășoară cu viteza melcului. În vreme ce Drumul morții face noi și noi victime.

După accidentul de miercuri, în care un copil de trei ani și-a pierdut viața din cauza neatenției unui șofer, locuitorii din Lețcani au ieșit în stradă. Au blocat șoseaua, dar acest lucru nu a făcut decât să crească tensiunile. Căci, deși protestul era împotriva autorităților impasibile, cei afectați au fost șoferii care circulau prin zonă. Ambuteiajul s-a întins de la sediul firmei Avicola până aproape de Metro.

Primarul din Lețcani dorește măcar semafoare

Primarul din localitate, Stelică Turcu, spune că de 18 ani se luptă cu cei de la drumuri pentru a implementa diferite măsuri care să ducă la reducerea riscului de accidente. Primăria dorește să fie amplasate mai multe semafoare în Leţcani, însă acest lucru, spun activiștii de mediu nu va face decât să crească nivelul de poluare în zonă.

Pe de altă parte, acelați primar nu este de acord cu amplasarea unor pasaje rutiere supraterane peste Drumul European.

„Pasarelele nu sunt fezabile deloc, nu ne lasă cei de la Drumuri. Însă, am fost la Prefectură unde am avut o întâlnire cu cei de acolo pentru a urgenta planurile primăriei pentru creşterea siguranţei localnicilor din Leţcani, pe Drumul European. Noi de ani de zile am cerut celor de la Compania Naţională de Drumuri să ne autorizeze amplasarea a patru semafoare cu buton în interiorul localităţii cât şi montarea unor covoraşe cu denivelări la trecerile de pietoni. Aici ne-ar trebui şi acceptul riveranilor, dar o vom rezolva. De asemenea, am cerut ca autorităţile să se grăbească cu planurile drumului care pleacă de la Uricani paralel cu calea ferată şi care ajunge la Transagropolis, parcul nostru industrial, cu bani din PNRR. De 18 ani încercăm să facem ceva dar, din păcate, nu reuşim din cauza CNAIR”, a spus Stelică Turcu, primarul comunei Leţcani.

Pasajele sunt costisitoare, viața unui copil nu

Pe de altă parte, deși un copil de trei ani și-a pierdut viața pe un drum care a căpătat renumele de „Drumul Morții”, șeful Direcției Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi nu găsește un alt vinovat decât pe șoferul care a produs accidentul. Nimic despre autoritățile care ar trebui să rezolve o problemă ce datează de zeci de ani. Doar propuneri pentru viitor, nimic concret. Șeful de la Drumuri se plânge de lipsa banilor pentru amenajarea unor pasaje, ca și cum viața unui copil sau al altor victime ar fi un mizilic, prin comparație.

„La fiecare accident discutăm aceleaşi chestiuni, iar Compania de Drumuri nu este vinovată că şoferul camionului nu a oprit la trecerea de pietoni. Am vorbit cu primarul să punem semafoare şi să mai amenajăm bare de protecţie – insuliţe în mijlocul străzii, la alte treceri din Leţcani. În rest, pasajele peste drum sunt costitisoare. Dar, în acelaşi timp, de un an de zile de când m-am întors la Direcţia de Drumuri pe funcţia de şef, nu am primit nicio cerere de autorizare. În schimb, la Podu Iloaiei facem acuşi SF-ul centurii de ocolire, la fel şi la drumul de trafic uşor care pleacă din Uricani şi ajunge pe Cicoarei. Posibil să o facă Consiliul Judeţean Iaşi”, spune Ovidiu Laicu, şeful Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi, conform Ziarul de Iași.

În vreme ce accidentele se petrec, iar oamenii mor, Consiliul Judeţean Iaşi ia în considerare un acord de parteneriat cu CNAIR și primăriile în vederea găsirii de fonduri pentru o investiție. Doar ia în considerare, căci nu se întâmplă nimic concret.

Oamenii de afaceri sunt împiedicați să rezolve problema

Pe de altă parte, nici oamenii de afaceri privați, cei care doresc să rezolve problema cu fonduri proprii, nu sunt lăsați să o facă. Unul dintre aceștia a dorit să ridice un pasaj suprateran peste drumul European în Valea Lupului, dar s-a lăsat păgubaș. Inițiativa i-a fost omorâtă din fașă de sistemul birocratic.

Trei ani i-au trebuit doar ca să obțină hârtiile necesare avize și autorizații, timp în care materialele de construcții, după cum povestește s-au scumpit. Banii nu i-au mai ajuns, astfel că s-a lăsat păgubaș.

„Am lucrat trei ani pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor pentru construcţia pasarelei. Apoi s-a dublat preţul fierului, iar valoarea pasarelei evident că s-a dublat. De la 180.000 de euro, preţul urcase la cer. Aşa că am construit un centru pentru copii, cu acei bani”, a spus Bogdan Piţigoi, patronul companiei Casa Auto.

Sătul să aștepte ca autoritățile să se miște și să-i permită să le ajute pe banii lui, omul de afaceri s-a lăsat păgubaș și a început construcția unei case pentru copiii instituționalizați.

Oamenii mor, autoritățile fac declarații

Concluzia este că, până se vor mișca autoritățile locale, numite pe criterii politice, și vor găsi o soluție, vor mai muri mulți oameni pe Drumul morții. Poate se vor mai aduna alți 18 ani, precum cei la care făcea referire primarul din Lețcani. Însă, vorba aia, atât s-a putut.

Între timp, creşterea siguranţei rutiere este doar o sintagmă care dă bine pe hârtie și un prilej pentru întâlniri și chermeze între ștabi. Fiecare astfel de întrevedere se finalizează cu declarații și nimic concret.

Iar de fiecare dată când moare câte un om discuțiile și dezbaterile o iau de la capăt. Este ca în legenda lui Sisif, doar că pe responsabilii județeni din Iași nu-i obligă nimeni să urce bolovanul în vârful muntelui.

Un copil a murit în accident la Lețcani

Un accident mortal s-a produs zilele trecute în localitatea Lețcani, județul Iași, la o trecere de pietoni de pe DE583, supranumit Drumul Morții. Un copil de trei ani a murit sub roțile unui camion, în timp ce traversa strada, împreună cu tatăl și fratele său de șase ani.

Camionul a trecut peste toţi trei, iar şoferul s-a oprit brusc când a auzit țipetele, însă pentru copilul de trei ani a fost prea târziu. Tatăl a fost băgat imediat în sala de operaţie cu fractură de bazin şi ruptură de splină, iar copilul de şase ani a scăpat cel mai ușor, cu niște leziuni.

Poliția a deschis dosar penal pentru şoferul camionului, însă acest lucru nu va rezolva problema de pe acest Drum al Morții.