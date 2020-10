Iată că luni, clubul a anunțat oficial despărțirea de antrenorul italian Nicolo Napoli, care a fost numit la începutul acestui sezon de Liga 2 în locul lui Eugen Trică. Este foarte posibil ca acesta din urmă să revină la cârma echipei. La U Craiova 1948, divorțurile și împăcările sunt deja de notorietate.

Decizia vine chiar după victoria de excepție a oltenilor în fața Rapidului, scor 5-0. Italianul, care o lasă pe Craiova pe primul loc în eșalonul secund, a invocat motive personale, iar contractul a fost reziliat de comun acord.

„Incheiere colaborare! Clubul si Nicolo Napoli au reziliat de comun acord contractul!

Incetarea raporturilor a survenit la initiativa antrenorului,acesta invocand motive personale! Clubul ii multumeste lui Nicolo Napoli pentru activitatea depusa!”, se arată în comunicatul postat pe pagina de Facebook a clubului oltean.

Nimic nu prevestea furtuna după meciul de duminică dintre FC U Craiova și Rapid. Chiar Napoli, la încheierea partidei că: „Vrem să promovăm”. El i-a felicitat pe jucători pentru meciul bun făcut afirmând că: „eu sunt aici ca să fac treabă bună cu Craiova noastră”.

„Felicit băieții, am făcut un meci foarte bun. A meritat victoria, am făcut un joc foarte bun, am meritat să batem Rapidul. Pe mine nu mă interesează contestatarii, eu sunt aici ca să fac treabă bună cu Craiova noastră.

Am venit din Liga 3 și vrem să promovăm. Toate meciurile sunt dificile, dar vrem să câștigăm fiecare joc. Băieții se descurcă foarte bine și cred că putem câștiga multe meciuri în acest sezon”, a spus Nicolo Napoli, după victoria cu Rapid.

Acesta a fost al șaselea mandat al lui Napoli la echipa lui Adrian Mititelu. În România, italianul născut la Palermo le-a mai pregătit pe FC Brașov, Astra, CS Turnu-Severin și Poli Iași, scrie digisport.ro.

În zilele următoare este așteptată numirea de către Adrian Mititelu a noului antrenor al Craiovei, de la care se cere promovarea în prima ligă. În prezent echipa se află pe primul loc din LigaII.