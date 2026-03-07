Consulul României în Dubai, către elevi: Bucurați-vă că ați fost aproape de un război

Declarațiile consulului general al României la Dubai, Viorel Riceard Badea, au generat reacții după ce diplomatul a vorbit cu un grup de elevi români aflați în Emiratele Arabe Unite, în contextul tensiunilor din regiunea Golfului Persic.

Momentul are loc într-o perioadă în care mai mulți cetățeni români încearcă să părăsească zona pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Intervenția consulului a fost făcută în timpul unei întâlniri cu elevi și profesori din județul Vrancea aflați într-o vizită în Emiratele Arabe Unite. Înregistrarea discuției a fost publicată ulterior online, iar declarațiile au atras atenția în contextul dezbaterilor legate de repatrierea românilor din regiune.

În intervenția sa, consulul le-a transmis elevilor că nu există motive de îngrijorare și că experiența trăită în Emiratele Arabe Unite ar putea fi privită ca una memorabilă.

„Nu aveţi a vă teme de absolut nimic. Bucuraţi-vă că sunteţi aici, bucuraţi-vă că sunteţi împreună. Ăsta e cel mai mare câştig. Şi întoarceţi-vă acasă cu amintiri plăcute, gândindu-vă că aţi avut şansa să fiţi aproape de un război dintr-o zonă foarte importantă a lumii”, a declarat consulul, potrivit unei înregistrări video publicate de Vrancea24.

Diplomatul a mai spus că situația din regiune nu ar avea legătură directă cu cei prezenți în acel moment.

„Dar e un război care nu vă priveşte pe voi, nu mă priveşte pe mine. Jocul este la alt nivel”, a afirmat acesta în timpul discuției cu elevii.

Declarațiile au fost făcute într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu se aflau pe agenda publică, iar autoritățile române gestionau situația cetățenilor aflați în regiune.

Contextul în care au apărut declarațiile consulului coincide cu o dispută politică legată de modul în care au fost organizate evacuările românilor din Orientul Mijlociu.

Fostul premier Victor Ponta a susținut public că fiica sa minoră ar fi rămas în Emiratele Arabe Unite, deși se afla la consulat în momentul organizării unui transport de evacuare. Acesta a acuzat Ministerul Afacerilor Externe că adolescenta nu ar fi fost inclusă în cursa de repatriere.

În replică, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că evacuările au fost realizate conform procedurilor stabilite pentru astfel de situații și că prioritate au avut cazurile considerate vulnerabile.

Discuția a devenit un subiect de dezbatere publică după ce s-a relatat că, la momentul respectiv, în avionul folosit pentru evacuare s-ar fi aflat atât cetățeni români, cât și cetățeni străini, iar unele locuri ar fi rămas neocupate.

Viorel Riceard Badea nu provine din corpul diplomatic de carieră. Acesta a avut o carieră politică îndelungată, fiind senator pentru diaspora din partea Partidului Democrat Liberal, iar ulterior din partea Partidului Național Liberal.

De-a lungul anilor, a ocupat mai multe funcții publice în administrația centrală și în Parlament. În anul 2023 a fost numit consul general al României la Dubai, în timpul guvernării conduse de Marcel Ciolacu.

Activitatea consulatului a mai fost subiect de discuție și în anul 2024, când membri ai comunității românești din Emiratele Arabe Unite au semnalat probleme legate de modul în care ar fi fost gestionată situația românilor afectați de inundațiile severe care au lovit Dubaiul.

Regiunea Golfului Persic se află într-o perioadă de tensiuni sporite, iar mai multe state au adoptat măsuri pentru protejarea cetățenilor aflați în zonă.

Autoritățile române au anunțat, în acest context, că monitorizează situația și că mențin legătura cu românii aflați în Orientul Mijlociu.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis în repetate rânduri că ambasadele și consulatele României din regiune oferă asistență consulară și sprijin pentru cetățenii care solicită informații sau ajutor.