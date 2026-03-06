Aurul din Dubai, vândut la un preț redus din cauza conflictului din Orientul Mijlociu 

Aurul din Dubai se tranzacționează la prețuri mai mici decât referința globală, din cauza perturbărilor logistice provocate de războiul din Orientul Mijlociu, conform Bloomberg.

Restricțiile din spațiul aerian și riscurile de securitate au îngreunat transportul lingourilor, iar comercianții au redus prețurile pentru a evita costurile ridicate de depozitare și finanțare.

Potrivit unor surse din piață citate de Bloomberg, traderii oferă reduceri de până la 30 de dolari pe uncie față de prețul de referință stabilit la Londra. Discounturile apar deoarece mulți cumpărători au suspendat comenzile, reticenți să plătească costuri foarte mari pentru transport și asigurare fără garanția unei livrări rapide.

Dubai este unul dintre cele mai importante centre mondiale pentru rafinarea și redistribuirea aurului către piețele din Asia. De asemenea, orașul funcționează ca hub pentru transportul lingourilor provenite din Elveția, Marea Britanie și mai multe state africane.

Situația s-a complicat după închiderea parțială a spațiului aerian al Emiratelor Arabe Unite, pe fondul atacurilor cu rachete lansate de Iran și al intensificării conflictului dintre Statele Unite, Israel și Teheran. În mod normal, aurul este transportat în cala aeronavelor de pasageri, însă reducerea drastică a zborurilor a blocat numeroase livrări.

Traderii și firmele de logistică evită, în același timp, transportul lingourilor pe cale terestră către aeroporturi din state vecine, precum Arabia Saudită sau Oman, din cauza riscurilor și a complicațiilor administrative la trecerea frontierelor.

Blocajele logistice au provocat deja întârzieri în livrarea aurului către India, una dintre cele mai mari piețe de consum pentru metalul prețios provenit din Dubai. Unele transporturi au rămas blocate, deși o parte dintre ele au început să fie încărcate în avioane de la mijlocul săptămânii.

Renisha Chainani, analist responsabil de cercetare la Augmont Enterprises, unul dintre cei mai mari dealeri de aur din India, a declarat că întârzierile au provocat o lipsă temporară de aur fizic pe piața indiană.

Totuși, cererea rămâne moderată, iar stocurile existente sunt încă suficiente. Chirag Sheth, consultant principal pentru Asia de Sud la Metals Focus, spune că situația ar putea deveni serioasă doar dacă perturbările logistice vor continua câteva luni.

Conflictul afectează și aprovizionarea cu doré, forma semi-rafinată de aur produsă la mine. Unele rafinării au semnalat dificultăți în obținerea acestui tip de materie primă.

Directorul general al rafinăriei MMTC-PAMP din India a declarat că aproximativ 10% din doré-ul companiei provenea de la o mină din Orientul Mijlociu, iar livrările au fost perturbate. În plus, costurile logistice pentru noile contracte au crescut cu aproximativ 60–70% de la începutul conflictului.

În paralel, prețul aurului pe piața spot a crescut în 2026 și a depășit pragul de 5.000 de dolari pe uncie, după o apreciere de aproape 20% de la începutul anului. Totuși, volatilitatea a crescut în ultimele zile, pe fondul întăririi dolarului american și al tensiunilor geopolitice.