Decizia privind viitorul coaliției, așteptată până de Paști. PSD analizează scenariul alegerilor anticipate

Decizia privind soarta coaliției de guvernare ar putea fi decisă în scurt timp, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu. Liderul politic a adăugat că le va propune colegilor de partid să organizeze întâlniri zonale și județene înainte să se pronunțe dacă vor rămâne sau nu la guvernare.

„Poate se termină mai repede, sâmbătă, la Sibiu, va hotărî PNL să iasă de la guvernare. Atunci ne îndreptăm spre anticipate”, a explicat Grindeanu.

De asemenea, liderul PSD a vorbit și despre bugetul conturat de Guvernul Bolojan, menționând că acesta ar trebui să reflecte opiniile partidelor din coaliție.

„Un buget, când vii să-l prezinți, trebuie să fie un buget al coaliției, un buget care să aibă și viziunile partidelor, care sunt componente ale acelei coaliții. Atâta timp cât vrei ca PSD-ul să facă parte din această coaliție”, a continuat el.

Liderul politic a afirmat că social-democrații vor lua deciziile exclusiv pentru partid, fără a influența alegerile PNL sau USR. Partidul poate opta fie pentru trecerea în opoziție, ceea ce ar deschide drumul spre alegeri anticipate, fie pentru continuarea coaliției, dar cu condiții clare.

La final, Grindeanu a dat asigurări că PSD nu va încheia nicio alianță cu AUR.

De partea cealaltă, Partidul Național Liberal a anunțat că va susține bugetul de stat pentru 2026 în forma adoptată de Guvern.

„Biroul Executiv al partidului a hotărât, în ședința de luni, în unanimitate, mandatarea parlamentarilor liberali pentru a nu face propuneri și a nu vota amendamente care să schimbe direcția proiectului bugetului de stat”, anunță liberalii.

Legea bugetului de stat a stârnit tensiuni în coaliția de guvernare. PSD a depus luni mai multe amendamente, inclusiv pe tema pachetului de solidaritate, respins anterior, în timp ce PNL și USR au anunțat că nu le vor susține. Liberalii au avertizat asupra riscului unei eventuale înțelegeri între PSD și AUR pentru adoptarea amendamentelor, ceea ce ar pune presiune pe premierul Bolojan, care va trebui să decidă cum va reacționa dacă legea va fi modificată față de forma susținută de el. De marți, bugetul va fi discutat în comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul reunit va dezbate proiectul miercuri, urmând ca votul final să fie dat joi.