De la fotbal de top la afaceri eșuate. Aventurile financiare ale lui Cristi Chivu

Cristi Chivu, unul dintre cei mai apreciați fundași ai generației sale, cunoscut pentru evoluțiile la Ajax, AS Roma și Inter Milano, a acumulat de-a lungul carierei fotbalistice o avere considerabilă.

Retragerea din activitatea sportivă nu a însemnat însă o tranziție ușoară către mediul de afaceri, unde fostul internațional român s-a confruntat cu mai multe dificultăți financiare.

După retragerea din fotbal, Chivu a încercat să își diversifice sursele de venit prin investiții în imobiliare, turism, transporturi și comerț.

Potrivit estimărilor, aproximativ șapte milioane de euro au fost pierduți în urma acestor afaceri care nu au funcționat așa cum s-a anticipat.

Cel mai mare eșec a venit în zona imobiliară. În 2009, împreună cu impresarul său, Pietro Chiodi, Chivu a achiziționat terenuri și locuințe exact în perioada prăbușirii pieței imobiliare cauzată de criza economică.

Proprietățile s-au depreciat rapid, transformând investiția într-un minus consistent.

Alte afaceri, precum firma de transport de marfă sau magazinul de haine deschis la Timișoara, nu au avut rezultate mai bune.

Potrivit surselor, aceste firme au acumulat datorii și au fost ulterior închise. Această serie de încercări nereușite evidențiază faptul că succesul în sport nu garantează automat reușita în afaceri.

Situația financiară a lui Chivu s-a stabilizat ulterior prin revenirea în fotbal, de această dată ca antrenor.

În prezent, fostul fundaș ocupă funcția de antrenor principal la Inter, unde încasează aproximativ 2,5 milioane de euro anual. Această sumă îl readuce în zona de top a câștigurilor din sportul românesc.

Chiar dacă experiențele din afaceri au fost costisitoare, averea lui Chivu este estimată în prezent la peste 20 de milioane de euro.

Fostul internațional nu se confruntă cu probleme financiare majore, însă parcursul său arată că gestionarea banilor în afara terenului presupune competențe și riscuri diferite față de cariera sportivă.

Experiența lui Chivu în afaceri evidențiază o realitate întâlnită frecvent printre sportivi: succesul în cariera profesională nu garantează automat reușite în mediul antreprenorial.

Chiar și cu o avere inițială considerabilă, deciziile financiare și contextul economic pot influența rezultatele investițiilor.

În cazul fostului fundaș, revenirea în fotbal a permis nu doar consolidarea reputației profesionale, ci și stabilizarea situației financiare.

Chivu rămâne astfel un exemplu al modului în care carierele sportive pot fi urmate de provocări în afaceri, dar și al importanței adaptării și găsirii unor surse sigure de venit după retragerea din sport.