De la arest la domiciliu la covorul roșu. Toto Dumitrescu, gata să revină în lumina reflectoarelor cu „În pielea mea”

Toto Dumitrescu, fiul fostului internaționalIlie Dumitrescu, se află în prezent în libertate, după ce instanța a decis înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar. Decizia a fost luată la începutul lunii noiembrie, când judecătorii au respins solicitarea de prelungire a restricției și au stabilit un termen de supraveghere de 60 de zile.

Hotărârea vine la câteva luni după incidentul rutier petrecut în cartierul Primăverii, eveniment care a generat un dosar penal și a atras atenția publică. În urma accidentului, o tânără de 23 de ani a fost transportată la spital, iar alte trei autoturisme au fost avariate.

Accidentul a avut loc într-o zi de duminică, când Toto Dumitrescu se afla la volanul unui SUV. În urma coliziunii cu un alt autoturism, actorul a părăsit zona, fapt care a ridicat suspiciuni și a determinat intervenția rapidă a polițiștilor. Acesta a fost identificat ulterior într-un imobil care nu îi aparținea, iar accesul forțelor de ordine s-a făcut în baza unui mandat.

Testările efectuate de polițiști au indicat prezența unor substanțe interzise, rezultate confirmate ulterior de analizele de laborator. Toto Dumitrescu a susținut, în declarațiile sale, că ar fi consumat respectivele substanțe după producerea accidentului. În urma acestor circumstanțe, Judecătoria Sectorului 1 a dispus, inițial, arestul la domiciliu.

În prezent, actorul se află sub control judiciar, măsură care presupune obligații stricte: prezentarea la chemările organelor judiciare, informarea autorităților cu privire la orice schimbare de domiciliu, respectarea programului de supraveghere stabilit de poliție și interdicția de a părăsi țara fără acordul instanței. Încălcarea acestor condiții poate duce la înăsprirea măsurilor preventive.

După o perioadă de absență din viața publică, Toto Dumitrescu ar putea apărea din nou într-un context profesional. Actorul este așteptat la premiera unui film turnat înainte de problemele sale cu legea, potrivit Cancan.

Este vorba despre lungmetrajul „În pielea mea”, o comedie care ar urma să aibă premiera de gală pe 10 februarie 2026. Fiul lui Ilie Dumitrescu are un rol secundar în producție, iar echipa filmului a continuat post-producția în perioada în care acesta se afla în arest la domiciliu.

Filmul, regizat de Paul Decu, explorează relații de cuplu, rivalități și situații absurde, construite în jurul unui experiment neobișnuit: mai multe perechi decid să facă schimb de roluri pentru o zi, declanșând tensiuni și revelații neașteptate.

În rolurile principale apar Oana Gherman, Vlad Gherman, Alexandra Răduță și Gabriel Vatavu, alături de o distribuție extinsă care îi include pe Ioana State, Azaleea Necula, George Tănase, Ioana Ginghină, Mihai Găinușă, Cătălin Coșarcă, Ionuț Achivoaie și Daria Jane.

Rămâne de văzut dacă Toto Dumitrescu va participa la evenimentul de gală, prezența sa publică fiind condiționată de respectarea strictă a măsurilor impuse de instanță. Pentru moment, actorul își continuă activitatea sub supraveghere judiciară, în timp ce dosarul penal își urmează cursul legal.