Social De ce se gătesc cartofii dulci direct în coajă. Secretul marilor bucătari







În ultimii ani, cartofii dulci au apărut în tot mai multe piețe și supermarketuri din România. Pe lângă varianta celor galbeni sau roșii, aceasta este considerată una mai sănătoasă și plină de antioxidanți. Spre deosebire de soiul cunoscut de toată lumea, aceștia nu își pierd proprietățile în timpul procesului de gătire.

Cartofii dulci sunt plini de nutrienți și te ajută să slăbești

Legumele au un rol esențial în toate curele de slăbit, fiind bogate în vitamine și antioxidanți. Cartofii dulci se află pe lista legumelor care se vor ajuta să scapi de kilogramele în plus.

Înrudit cu morcovul și dovleacul, acesta are un gust dulceag și o consistență ușor diferită de cea a cartofilor galbeni sau roșii.

La cuptor

Cartofii dulci nu își pierd proprietățile în timpul coacerii la cuptor. Astfel, această variantă de gătire este cea mai des întâlnită în bucătăria internațională. Legumele se pot tăia în bucăți sau se pot coace ca atare. Deasupra se stropesc un ulei de măsline extravirgin și se adaugă un praf de sare.

Gustul lor va fi atât de bogat, încât nu vei simți nevoia să adaugi mai multe condimente. Aceștia se pot servi cu iaurt, pește, curcan, pui sau vită.

De ce se gătesc cartofii dulci direct în coajă

Pe lângă coacere, aceste legume pline de nutrienți și antioxidanți se pot găti la abur. În acest caz va fi necesar să adaugi mai multe condimente, pentru un plus de gust. Puține persoane știu că aceste legume se găsesc direct în coajă, care are mai mulți antioxidanți decât miezul.

Preparat prin fierbere, cartoful dulce are un indice glicemic mai mic, motiv pentru care este recomandat persoanelor cu diabet.

Acesta poate fi adăugat copt în salate sau servit ca o garnitură sănătoasă. 100 de grame de cartof dulce gătit are 86 de calorii și 77% apă. În plus, leguma are 1,6 grame de proteină, motiv pentru care poate fi inclusă în alimentația celor care vor să slăbească.

,