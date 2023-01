De ce se ceartă des Ema Uta și Alex Bodi. S-a aflat adevărul. „O tragedie, o dramă”

După ce au sărbători Crăciunul separat, Alex Bodi și Ema Uta și-au dat a doua șansă de Revelion. Make-up artistul a explicat de ce se ceartă cu partenerul ei des, dar și cum reușesc să se împace.

Începutul lui 2023 i-a prins împreună pe Alex Bodi și Ema Uta într-o vacanță în stațiunea Courchevel, Franța. Cu toate astea, ei nu și-au petrecut Crăciunul împreună, iar fanii s-au întrebat dacă cei doi s-au despărțit din nou.

După mai multe zvonuri, Ema Uta a dezvăluit cum este cu adevărat relația ei cu Alex Bodi și de la ce încep certurile.

„Toată lumea se ceartă, toată lumea se împacă, este ceva absolut normal (…) Întâmplarea face că atunci când noi ne certăm, cam trebuie să știe toată lumea, dar asta nu trebuie să reprezinte o tragedie, o dramă. Toată lumea se împacă până când își continuă viața împreună, ori se despart. E un ciclu perfect normal. De la nimicuri. Mi s-a părut mie că ai vorbit mai așa, mi s-a părut că ai avut un ton mai așa, numai păreri”, a spus Ema Uta, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Cum s-a cunoscut Ema Uta cu Alex Bodi

Ema Uta a mai povestit că l-a cunoscut pe Alex Bodi la un concert al Loredanei Groza și că a fost atracție la prima vedere.

„Am ieșit cu Lore (n.r. Loredana Groza) la o cântare de-a ei și acolo era și el la restaurant și mi-a dat un mesaj pe Instagram și asta a fost. Eu nu prea sunt o fată care se lasă cucerită. Eu am în minte exact ce vreau, iar dacă eu îl găseam un bărbat atrăgător dinainte, de asta am și răspuns. Altfel, nu îi răspundeam. A fost vorba de atracție fizică de la început. Îl știam, am continuat discuția și am lăsat lucrurile să decurgă într-o întâlnire, pentru că asta am avut în cap. Nu a fost vorba de o cucerire”, a mai spus make-up artistul.