Despărțirea momentului în showbiz. Alex Bodi și Ema Uta și-au spus adio, din nou

Iată însă că sorții nu au fost de partea lor și cei doi se pare că s-au certat destul de urât, astfel că Alex a decis să plece la Madrid, acolo unde se află fosta sa soție și familia sa. Iar Ema Uta rămâne de văzut dacă se va mai duce în vacanță fără musculos. Omul de afaceri din Mediaș și Ema Uta sunt la a treia despărțire pe anul acesta. Cei doi au mai luat o pauză de la relația care se îndrepta înspre ceva cât se poate de serios, există chiar și un plan de nuntă, în luna martie. S-au împăcat imediat, dar în aprilie s-au despărțit iar. Ulterior s-au reîmpăcat și părea că nimeni și nimic nu îi va mai despărți, iată, însă că s-a întâmplat din nou! De această data și în pragul Crăciunului.

Alex Bodi, urmărit de ghinion în dragoste

Alex Bodi a mai fost într-o relație marcată de suișuri și coborâșuri cu o divă și mai celebră de la noi. Evident, este vorba despre Bianca Drăgușanu, cu care a avut o poveste de iubire cu năbădăi, la propriu. Acesta a fost acuzat că a fost agresiv cu vedeta! Bodi a recunoscut că a greșit foarte mult în această relație. „Ca să dau un exemplu referitor la mine, nu mă consider un bărbat că am lovit o femeie. Nu am vreo satisfacție, la mine nu există satisfacție. Tot echilibrul acesta se rupe în momentul în care vezi că femeia de lângă tine nu te mai respectă, nu ține cont. Dacă ea știa să menajeze lucrurile… Să spunem că eu sunt o persoană vulcanică, colerică, dacă tu mă cunoști și îmi știi caracterul, de ce nu vrei să eviți lucrurile astea. Ultima dată m-a înjurat de bunica mea care a murit și nu ai cum. Recunosc, nu mă pot numi bărbat, dar nu am bătut-o din plăcere sau să încerc să o domin. Niciodată. Au fost niște certuri, niște altercații între noi și escaladau într-un foc care nu mai putea fi controlat. Îmi pare rău, i-am spus și ei”, a spus Alex Bodi în urmă cu ceva timp, legat de relația cu năbădăi pe care a avut-o cu Bianca Drăgușanu.