Alex Bodi, intervenție chirurgicală periculoasă! Problemele de sănătate și-au spus cuvântul

Alex Bodi a mărturisit că va fi supus unei intervenţii chirurgicale la picioare. Acesta a căutat cele mai faimoase clinici private din Marea Britanie și Franța.

Alex Bodi va ajunge pe patul de spital

Afaceristul a povestit că are probleme de sănătate de ani de zile, dar starea lui s-a agravat la începutul anului 2022. Acesta a declarat că intervenția nu mai poate fi amânată.

„Trebuie să plec, am o problemă. Urmează să mă operez la picioare. Am eu o chestie a mea cu varicele. E o chestie de mai demult. E de ceva timp, dar am tot amânat și acum cred că va trebui. Ori în Londra, ori în Franța, două clinici diferite”, a povestit Alex Bodi.

Alex Bodi a povestit că a tot amânat acest moment, iar operația din trecut nu l-a salvat, ba chiar a întâmpinat și mai multe probleme.

„Eu am o problemă cu venele. Am venele prea dilatate. M-am operat acum ceva timp, iar acum trebuie din nou. Îmi pompează sângele tare în vene”, a adăugat afaceristul.

Viața tumultoasă a afaceristului

În decembrie 2021, Alex Bodi, acuzat în repetate rânduri de proxenetism, s-a întors la marea lui dragoste, Daria Radionova. Acesta a venit să o viziteze în Londra, iar motivul împăcării este unul halucinant.

Alex Bodi este acuzat de DIICOT într-un amplu dosar de proxenetism și spălare de bani, iar autoritățile l-au arestat de mai multe ori. Acesta a fost văzut la brațul multor domnișoare, Oana Marica, Ema Uta, fosta iubită a lui Philipp Plein. Afaceristul i-a spus Adio Emei Uta și s-a întors la Daria Radionova. Relația dintre cei doi este o strategie prin care amândoi câștigă financiar.

După ce s-au întâlnit în Londra, cuplul nu s-a ascuns de fanii de pe rețelele de socializare, ba chiar și-au arătat iubirea cu fiecare ocazie. Comentariile nu au încetat să apară.

“Boss ai fugit după Daria nu ai mai rezistat”, “Vă stă bine împreună, iar Daria este feminină , caldă , inteligentă și frumoasă!”, sunt câteva dintre mesajele trimise de internauți.

“Nu mai există nicio urmă de negativitate, suntem doi oameni maturi și vom vedea ce ne oferă viitorul. Foarte simplu”, declara fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

“Știu că este un om bun. Mai departe, depinde ce vrea Dumnezeu. Vom vedea”, a spus frumoasa rusoaică pe rețelele de socializare, potrivit România Tv.