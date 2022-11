Ema Uta și Mircea Badea, replici acide. Ce a stârnit scandalul

Scandalizat de faptul că Ema Uta se află într-o vacanță continuă, Mircea Badea verbalizat si la televizor acest aspect și a făcut referire și la iubitul acesteia, Alex Bodi, care nu pare că muncește nici el. Scandalizată de afirmațiile realizatorului, Ema Uta nu a întârziat și i-a dat replica pe o rețea de socializare.

„Nu e prima oară când aud „mistoul” asta la adresa mea din partea dvs, domnule Mircea Badea, aveți o obsesie? Vă știu de la tv de când eram copil, permiteți-mi să vă spun că ați ales persoana nepotrivită. Motivul pentru care eu sunt „într-o vacanță continuă” așa cum spuneți este pentru ca eu am strâns bani de la 17 ani din machiaj, până în prezent la 31. 14 ani de machiaj.

Până la 25, eu nu am știut ce înseamnă viață de noapte sau club. Mergeam la cliente acasă în Vâlcea, apoi în București, când am venit la facultate, cărând în mână o valiza de 11 kg aproape în fiecare zi, prin metrouri și tramvaie, iar seara, număram rodul muncii dintr-o întreaga zi, cu speranța de a-mi îndeplini visurile.

Dumnezeu mi-a oferit un talent pe care am știut să îl fructific la momentul potrivit și pentru că am fost pricepută în ceea ce făceam, am început să predau cursuri de machiaj în ultimii 7 ani, grupe lunare de câte 18 fete, venite din toate colțurile țării, 1.300 Euro Cursul. Bănuiesc că dacă nu făceam treabă bună și nu aveam rezultate, nu era „fully booked” la cursuri timp de 7 ani..

Acum, domnul MB poate faceți un simplu calcul a ce înseamnă în jur de 1500 de diplome pe care le-am semnat, adică munca cinstită din punct de vedere moral și etic nu alte metode „ușoare” de a face bani rapid, și nici vreun bărbat să mă întrețină n-am avut. Niciodată.

Iar numărul de followeri pe care îl am, se datorează faptului că am lucrat cu foarte multe artiste de la noi, și, pentru că, poate fetele știu de ce urmăresc un makeup artist cu 15 ani experiență. Dacă dvs. m-ați descoperit recent, probabil prin prisma pozelor mele din vacanță, asta nu înseamnă că nu sunt un om care nu a muncit pentru viața pe care o duce”, este mesajul transmis de Ema Uta.