De ce oamenii simt că timpul trece mai repede pe măsură ce înaintează în vârstă. Cum poate fi încetinită senzația

Percepția accelerată a timpului este influențată de vârstă, rutină, stres și lipsa noutății. Creierul procesează experiențele, iar amintirile mai puțin numeroase fac zilele să pară scurte, relatează sciencedirect.com. Cum poate fi încetinită senzația că “timpul trece mai repede”, care se intensifică în special la adulți.

Percepția timpului nu corespunde exact cronologiei unui ceas. Mintea umană interpretează durata zilelor și anilor în funcție de cantitatea și calitatea informațiilor procesate. Atunci când trăim momente noi, intense sau neobișnuite, creierul înregistrează mai multe detalii și creează amintiri complexe. Această acumulare de repere face ca perioada respectivă să pară mai lungă.

În schimb, zilele repetitive sau monotone generează mai puține amintiri, iar retrospectiva ne oferă senzația că timpul s-a scurs rapid, aproape fără urmă.

În copilărie, aproape totul este nou. Fiecare descoperire, învățare sau experiență neobișnuită reprezintă un stimul important pentru creier. Această intensitate înregistrată la nivel neuronal face ca perioadele să fie percepute ca fiind mai lungi și mai bogate.

În plus, un an reprezintă o parte mai mare din viața unui copil decât din viața unui adult, ceea ce accentuează impresia de timp amplificat. Pe măsură ce creștem, fiecare an devine un procent mai mic din experiența noastră totală, iar senzația de accelerare a timpului se intensifică.

O viață organizată în obiceiuri repetate afectează modul în care creierul percepe trecerea timpului. Când zilele seamănă între ele, mintea intră pe „pilot automat” și atenția conștientă asupra evenimentelor scade.

Drept urmare, perioadele trecute par scurte în memoria retrospectivă. În schimb, experiențele marcante, călătoriile sau situațiile neprevăzute lasă urme mai numeroase în memorie, determinând senzația că timpul a fost mai lung.

O rutină plină de obligații și termene limită modifică și ea percepția temporală. Concentrarea pe sarcini și grijile cotidiene reduc atenția la prezent. Această orientare spre obiective face ca zilele să se scurgă rapid, fără ca experiențele să fie percepute pe deplin.

În final, oamenii ajung să simtă că timpul a trecut „fără să-și dea seama”, deși durata obiectivă a zilelor rămâne aceeași.

Percepția accelerată a timpului nu poate fi complet eliminată, dar poate fi încetinită prin adaptarea rutinei și prin trăirea mai conștientă a momentului.

Introducerea unor activități noi, schimbarea traseului obișnuit, pauzele în care observăm detalii ale mediului sau învățarea unor abilități noi ajută creierul să înregistreze mai multe repere. În consecință, zilele par mai bogate și mai lungi, iar timpul este perceput ca mai „plin”.