De ce o singură alarmă nu este suficientă pentru a te trezi dimineața

Dr. Brandon Peters, neurolog și medic de medicină a somnului la Virginia Mason Franciscan Health din Seattle, explică de ce oamenii au tendința să amâne alarma dimineața.

"Este satisfăcător pe moment să apeși butonul snooze și să amâni să te dai jos din pat, dar de fapt fragmentează și subminează calitatea somnului", a spus Peters. În ultimele ore de somn, oamenii intră și ies de obicei din cea de-a patra și ultima etapă a ciclului de somn, cunoscută sub numele de somn cu mișcări oculare rapide (REM). Această etapă este deosebit de importantă pentru procesarea memoriei și gândirea creativă, a adăugat el. Fragmentarea acestei etape a somnului ar putea afecta această funcție cerebrală.

El recomandă setarea unei alarme, permițând somnului profund să continue neîntrerupt până când trebuie să vă treziți dimineața. Iată cum să vă antrenați mintea și corpul să se ridice din pat după ce sună prima alarmă.

De ce am probleme în a mă trezi dimineața?

Anumite tulburări de somn ar putea determina o persoană să aibă probleme în a se trezi dimineața la o singură alarmă, cum ar fi inerția somnului, care determină o tranziție dificilă din somn, a declarat Dr. Cathy Goldstein, medic specialist în medicina somnului la Michigan Medicine Sleep Disorders Centers. Acest lucru poate duce la faptul că cineva oprește în mod inconștient alarmele atunci când este trezit dimineața. În primul rând, încercați să ajungeți la orice probleme subiacente care ar putea cauza această problemă, a notat Goldstein.

"Numărul unu: dormiți de fapt cât aveți nevoie?", a întrebat Goldstein, care este și profesor clinician de neurologie la Facultatea de Medicină a Universității din Michigan. Majoritatea adulților au nevoie de aproximativ șapte până la nouă ore de somn pe noapte, dar este nevoie de timp pentru a vă da seama de cât de mult somn aveți nevoie. Goldstein recomandă studenților să folosească vacanța de vară pentru a afla câte ore de somn au în mod natural după câteva săptămâni. Pentru alții, o vacanță lungă ar putea oferi câteva răspunsuri utile.

Un alt motiv pentru care cineva se poate lupta cu ceasul deșteptător în fiecare dimineață este că este în mod natural o bufniță de noapte, dar programul său de lucru solicită o pasăre matinală, a declarat Dr. Alicia Roth, clinician la Cleveland Clinic's Sleep Disorders Center din Ohio. "Într-o lume ideală, ne-am duce la culcare când ne este somn și ne-am trezi când ne trezim. Aceasta nu este lumea în care trăim." Dar există modalități de a schimba treptat ceasul biologic al corpului și de a face diminețile mai ușoare, a adăugat ea.

Cum să vă treziți la o prima alarmă

Dacă trebuie să vă treziți la 7 a.m., iar alarma începe la 6 a.m., veți avea o oră de somn de proastă calitate, în loc să dormiți până la 7 a.m., a spus Roth. În timp ce setarea unei singure alarme este cea mai bună soluție, ar putea fi greu să te trezești la o singură alarmă după ce ai folosit mai multe alarme ca plasă de siguranță, a adăugat ea.

Roth recomandă testarea diferitelor ceasuri cu alarmă, cum ar fi unul care utilizează lumina sau o alarmă care vă face să vă ridicați din pat pentru a o opri, notează CNN.

De asemenea, este important să vă treziți și să mergeți la culcare în jurul acelorași ore în fiecare zi, a spus Goldstein. Goldstein recomandă schimbarea orei de culcare cu 30 de minute mai devreme la fiecare câteva zile, sau cu o oră mai devreme o dată pe săptămână pentru cei care doresc să își schimbe ceasurile biologice. Ea a adăugat că evitarea luminilor puternice și limitarea timpului petrecut în fața ecranului cu patru ore înainte de culcare pot contribui, de asemenea, la promovarea producției naturale de melatonină a organismului.