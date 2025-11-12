Daniel Pancu, șocat de cât alcool puteau să bea după meciuri. „Nu știu cum puteam să bem atât“

Fostul internațional, Daniel Pancu a povestit la un podcast faptul că pe vremuri, după meciuri fotbaliștii beau foarte mult alcool. Iar acum nici măcar el nu își poate explica cum a fost posibil acest lucru.

Fostul fotbalist a explicat că pe vremuri fotbaliștii nu se uitau la cantitatea de alcool pe care o consumau după meciuri. Asta chiar dacă de multe ori, confruntările erau destul de acerbe.

”Nu știu cum puteam să bem atâta alcool după meciuri. Pentru că efortul era foarte mare. Meciurile erau tari, adică erau grele, fotbaliștii aveau alt tip de fizic”, a spus Daniel Pancu.

Pe de altă parte, fotbalistul a concluzionat că nici tinerii sportivi nu mai sunt la fel de activi ca pe vremuri. De altfel nici efortul fizic la care sunt suspuși nu mai este la fel. ”Antrenamentele erau la fel.

Păi la început de săptămână antrenamentele erau mult mai grele decât sunt acum la început de săptămână în fotbalul acesta. Și cu toate acestea făceam față câteodată și la repriza a doua. Și la primele două și la treia”, a mai povestit ”Pantera”.

Fotbalistul a explicat faptul că nici măcar nu se uita la cantitatea de alcool consumată. Nu de alta, dar nu ar fi avut niciodată timp să se depună țesut adipos. Mai ales din pricina intensității antrenamentelor.

”De multe ori mi-am pus întrebarea asta. Îți dai seama să bei 10 beri după un meci din acela ce țesut adipos să mai ai și ce să mai depui. Păi se bea se fuma, evident. nu exagerez cu nimic. Cred că jumătate din echipă făcea asta. Evident că te întrebi cum se putea una ca asta”, a întrebat și el retoric. cert este că din generația lui mulți au povestit cam același lucru. Inclusiv Gabi Tamaș a explicat că ocazional după meciuri sau chiar înainte cocheta și cu alcoolul. Cu toate acestea niciodată nu i-a lipsit disciplina pe teren. Semn că oricât de mult ar fi băut antrenamentele dure își spuneau cuvântul în momentele tensionate.