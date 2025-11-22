Politica

Daniel Băluţă, mesaj la începutul campaniei electrorale pentru Primăria Capitalei

Daniel Băluţă, mesaj la începutul campaniei electrorale pentru Primăria CapitaleiDaniel Băluță. Sursa foto: INQUAM/George Călin
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Bucureşti, a transmis un mesaj la începutul campaniei electrorale. „Candidez pentru oameni”, se arată în mesajul postat pe Facebook. De asemenea, contracandidaţii săi din USR, Cătălin Drulă, şi PNL, Ciprian Ciucu, au publicat pe Facebook mesaje însoţite de fotografii care îi surprind în stradă.

Mesajul postat de Daniel Băluţă

Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile parţiale din 7 decembrie pentru Primăria Bucureşti, a publicat pe Facebook, la începutul campaniei electorale, o fotografie de tip afiş cu propria imagine.

„Candidez pentru oameni”, este mesajul de pe fotografia-afiş.

Ciprian Ciucu, despre campanie: Sunt încrezător

De asemenea, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Bucureşti, a declarat în noaptea de vineri spre sâmbătă, odată cu startul campaniei electorale, că este încrezător. În fotografie, el apare alături de susţinători, în faţa unui panou electoral cu afişe.

„A început, oficial, campania electorală. Sunt încrezător. După aceste două săptămâni vom pune, zonă cu zonă, Bucureștiul la punct. Da, se poate”, este mesajul postat de edilul sectorului 6.

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu. Sursa foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Mesajul postat de Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Bucureşti, a început campania electorală în stradă, unde a lipit un afiş pe un panou stradal.

„Le mulţumesc colegilor şi bucureştenilor alături de care am dat startul campaniei pentru un drum onest cu momentul simbolic al lipirii primului afiş de campanie. Această campanie şi votul din 7 decembrie sunt despre a continua pe un drum onest pentru Bucureşti, a aşeza lucrurile pe baze solide şi a da Capitalei ceea ce îi este destinat”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Campania electorală pentru Primăria Capitalei a început

Campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie a început sâmbătă, la ora 0.00, şi se va încheia pe 6 decembrie, la ora 7.00.

Principalele repere ale calendarului electoral:

  • 22 noiembrie - începutul campaniei;
  • 23 noiembrie - candidaturile devin definitive;
  • 24 noiembrie - stabilirea ordinii pe buletinul de vot;
  • 2 decembrie - tipărirea buletinelor și desemnarea conducerii secțiilor;
  • 6 decembrie, ora 7:00 - încheierea campaniei;
  • 7 decembrie, 7:00–21:00 - votarea.

Autoritatea Electorală Permanentă a transmis un mesaj în care le solicită candidaților „să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”.

Proiecte speciale