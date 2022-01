Cutremur pe scena politică. Rareș Bogdan aruncă bomba serii. E fuziunea momentului

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a vorbit, vineri seara, despre fuziune PNL cu cele două partide cotate sub pragul electoral. El a explicat că PNL se află într-o perioadă foarte complicată și prin aceste mișcări, încearcă să strângă, „bob cu bob” câteva puncte electorale.

„PNL a avut perioade mai complicate în care au existat 5-6 forțe politice pe scenă politică și perioade în care toate aceste forțe s-au strâns. Este foarte important că PNL să reușească să adune toate aripile care au plecat plecat de-a lungul timpului din PNL, pentru că sunt mult mai multe lucruri care ne apropie”, a declarat Rareș Bogdan.

Potrivit spuselor sale, deși de-a lungul timpului au existat „cuvinte dure” acum se dorește construcția unui pol liberal. Drept urmare, PNL-iștii încearcă să-și aducă alături toate partidele minuscule care emană cât de cât un iz liberal, într-o fuziune.

„De-a lungul timpului au existat și cuvinte dure, dar cu toate astea este mult mai important acum să construim un pol liberal puternic în jurul PNL. De aceea noi am deschis ușile și am început discuții atât cu ALDE, cu Partidul Mișcarea Populară și cu partidului domnului Cataramă, pentru că fiecare dintre cei care sunt la aceste forțe politice au plecat din cadrul PNL și au avut un loc important în istoria PNL din ultimii 32 de ani. Iar eu cred că e nevoie pe scenă politică că PNL să rămână unicul reprezentant al dreptei, atât din punct de vedere ideologic, cât și a poziționărilor economice, al doctrinelor economice”, a spus Rareș Bogdan pentru Realitatea Plus.

PNL adună bob cu bob ca să ajungă la 20%

Europarlamentarul a mai spus că PNL va face tot ce este posibil ca să-i strângă împreună pentru a face un partid mai mare.

„De asta vom face tot ce ține de noi pentru a-i aduce pe toți acești foști colegi ai nostri în cadrul PNL, stând cu fiecare, negociind cu fiecare, pentru că împreună putem fi mai puternici. Va fi o bătălie cruntă”, a precizat Rareș Bogdan, la Realitatea PLUS.

În urmă cu câteva zile, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe a anunțat că PNL a decis să inițieze negocierile cu ALDE, în vederea unei fuziuni.

Astfel, PNL negociază o fuziune cu ALDE şi cu PMP, în perspectiva alegerilor parlamentare din 2024. Astfel, PNL speră că astfel, adunând „bob cu bob”, să ajungă măcar la 20%. Sondajele de opinie comandate situează PMP la 4% şi ALDE la 2%, în timp ce liberalii sunt undeva la 17%-20%. Fuziunea cu PMP şi ALDE, cred PNL-iștii i-ar putea ajuta să se stabilizeze la 20% în perspectiva alegerilor viitoare.