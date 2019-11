Președintele în exercițiu Klaus Iohannis are un avans considerabil, de aproximativ 10 procente în fața candidatei PSD Viorica Dăncilă, după numărarea a peste 99% dintre voturi. Dar mai are nevoie de circa 15% din voturi pentru a câștiga prezidențialele.

Strategia PNL a fost dezvăluită de europarlamentarul Rareș Bogdan. „Noi îi rugăm pe români să ne voteze, vom sta de vorbă cu Traian Băsescu și Toader Paleologu, cu Dan Barna și Dacian Cioloș, cu toți cei din zona de dreapta, care susțin statul de drept. Sunt convins că PMP și USR-PLUS vor vota Iohannis”, a spus acesta.

Cine îl susține pe Iohannis. Laude pentru PSD

Primul care a anunțat că îl va susține pe Klaus Iohannis în bătălia din turul al doilea al prezidențialelor a fost Traian Băsescu, fost președinte al României între 2004 și 2014. El a declarat, la România TV, că îl va susține, alături de partidul său, PMP, pe Klaus Iohannis în cel de al doilea tur al prezidențialelor.

Cu toate acestea, fostul șef de stat a lăudat PSD pentru creșterile de salarii și pensii, spunând doar că fosta guvernare a greșit prin faptul că nu a făcut și investiții în infrastructură care să genereze creșterea economică ce ar putea susține aceste cheltuieli sporite.

Mai mult, candidatul susținut de PMP, Theodor Paleologu, a declarat duminică seara, după exit-poll-uri, că pentru moment nu exprimă „niciun consemn de vot”. Totuși, Paleologu a subliniat că nu se pune sub nicio formă problema de a vota în favoarea PSD.

„Rezultatul obţinut este bun în contextul în care nu am avut dezbateri în această campanie, în care am avut o criză de guvern, cred că e un rezultat foarte bun, de la care se poate clădi pentru viitor. Este evident că forţa care s-a exprimat în aceste alegeri va constitui un ferment inconturnabil în reclădirea dreptei şi a centrului în România. Pledez în continuare pentru o largă coaliţie a forţelor de dreapta şi de centru”, a spus Paleologu.

El a insistat asupra prezenței lui Klaus Iohannis la o dezbatere electorală. „Nu consider că sunt stăpânul voturilor mele. Aşadar, pentru moment nu exprim niciun consemn de vot. Evident, nu se pune sub nicio formă problema de a vota pentru PSD, întotdeauna am combătut PSD, dar aştept din partea candidatului Iohannis să dea un semn de minim respect faţă de cetăţeni şi să participe la dezbatere şi când voi vedea dezbaterea dintre domnul Iohannis şi doamna Dăncilă voi aviza, îmi voi spune punctul de vedere”, a spus candidatul susținut de PMP.

La USR-PLUS e jale și scandal

Aproape de miezul nopții, candidatul USR Dan Barna și-a recunoscut pe Facebook înfrângerea, după ce a luat mai puține voturi decât Viorica Dăncilă, care va intra în turul al doilea. Doar că pierderea turului al doilea de către Dan Barna a stârnit scandal în interiorul alianței USR-PLUS, dar și în interiorul formațiunii pe care acesta o conduce.

O sursă din PLUS, citată de G4Media, a declarat: „încercăm să găsim o cale pentru a rămâne în Alianță împreună. Ne așteptăm ca în USR să scoată cuțitele la Dan Barna, dar problema e că nu are cine să-l înlocuiască. Cosette Chichirău sau Stelian Ion sunt posibili candidați la șefia partidului, dar nu au anvergura necesară”.

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a ieșit să nege aceste zvonuri. „Neg foarte ferm alegațiile că ar fi discuții subterane în cadrul PLUS, iar cine declară astfel de lucruri nu văd să aibă alt obiectiv decât acela de a semăna neîncrederea și suspiciunea între două forțe politice care lucrează de ani de zile”.

El a admis totuși că situația nu este tocmai roz. „Într-adevăr, de mâine vom avea convorbiri telefonice cu membrii Consiliului Național, în care vom discuta modalitățile în care putem întâri colaborarea dintre cele două forțe politice trăgând concluziile rezultatului la prezidențiale. Obiectivul nostru este nu doar să mergem împreună, ci și să întârim colaborarea între cele două formațiuni politice în Alianță. Orice alte mesaje nu sunt decât intenții de a semăna suspiciuni și neîncredre între partenerii unui proiect politic care capătă contur și care foarte probabil îi îngrijorează pe unii”, a declarat Cioloș.

Cel puțin până sâmbătă, când vor avea reuniune de Consiliu Național, susținerea USR și PLUS pentru unul dintre cei doi candidați în turul al doilea rămâne în aer.

Diaconu e ironic cu Iohannis, dar Ponta și Dăncilă sunt la cuțite

Un alt candidat cu număr semnificativ de voturi, Mircea Diaconu, l-a ironizat, pe treptele Ateneului Român, pe președintele Klaus Iohannis. „Mai am un singur lucru de zis. Pentru că plouă – la nuntă se pune că aduce belșug… Un singur lucru am de zis: și mâine e o zi, așa cum spune Scarlett O’Hara. Să-i spună cineva și domnului Iohannis și e…”, a declarat Diaconu.

Întrebat pe cine va susține în turul II, Mircea Diaconu a răspuns: „Eu nu văd nimic, pentru că plouă. Și mâine e o zi! Gata, mulțumesc tare mult tuturor! (…) Pe nimeni! În varianta care se prefigurează, mă tem că e nimeni în turul II”.

Și, deși l-a atacat pe Iohannis, Diaconu nu a spus niciun moment că și-ar îndemna votanții să o aleagă pe Dăncilă pentru turul al doilea, așa că va conta mult mai mult ce vor spune electoratului cele două partide care l-au susținut, Pro România și ALDE. Unde situația e și mai complicată.

Un divorț și un scandal

După ce au avut poziții divergente la învestirea Cabinetului Orban, ALDE și Pro România divorțează oficial.

„Astăzi, alianţa noastră electorală cu Pro România s-a încheiat. Fiecare partid porneşte pe drumul său, separat”, a anunţat Varujan Vosganian. „E vorba de o colaboare care poartă în dicţionar numele de alianţă. Sigur că în Parlament putem vota legi împreună, am votat şi legi în unanimitate, dar în ceea ce priveşte formalizarea printr-o înţelegere care să aibă un obiectiv comun, această înţelegere se încheie azi”, a declarat Varujan Vosganian.

Așa că voturile pentru Mircea Diaconu vor fi greu de direcționat grupat către Viorica Dăncilă și de partidele care l-au susținut. Dar bomba serii de duminică – și care ar putea s-o coste pe Dăcnilă procente serioase – a fost scandalul cu Victor Ponta. Venit în condițiile în care fostul premier Ponta a produs ruptură în propriul partid pentru că a refuzat să susțină Cabinetul Orban, mișcare ce ar fi menținut-o la putere pe Dăncilă.

La un moment dat, în timp ce liderul Pro România se afla în platoul RTV, iar Viorica Dăncilă era în direct prin telefon, Ponta i-a spus: „Fiți mai deșteaptă decât portarul de la intrare. Trebuie să ascultați și să gândiți. Domnul Ciutacu v-a păcălit”. El se referea exact la voturile lui Diaconu.

Dăncilă a replicat dur: „Puteți avea un pic de decență, cei 7 ani de acasă? Nu vă faceți de râs, luați un extraveral vă rog!”

Ponta a intervenit din nou: „Nu vă jignesc”. Apoi, către Ciutacu: „Eu am spus că ai păcălit-o”.

Dăncilă: „Să-l liniștească cineva. Eu sunt calmă”.

Ciutacu a încercat s-o lămurească pe candidata PSD, explicându-i astfel: „Dl. Ponta nu a spus că-și va îndemna electoratul să nu vă voteze”.

Dăncilă: „Dl. Ponta nu poate vorbi de PSD”.

Ponta a atcat din nou spunând: „Eu am luat 40 %. Dăncilă și Dragnea și-au bătut joc de PSD”.

După acest schimb de replici, Dăncilă a ieșit din emisiune.

Ce face Tăriceanu

Interesant de văzut va fi ce va face ALDE, după ce ultimele săptămâni au marcat o apropiere de PNL, mai ales în condițiile în care Călin Popescu Tăriceanu a susținut activ învestirea guvernului condus de liderul liberal Ludovic Orban.

„Sunt foarte bucuros pentru rezultatul pe care l-a obţinut Mircea Diaconu. Sute de mii de români i-au acordat încrederea. Este o situaţie cu totul şi cu totul aparte în ultimii 30 de ani – este cel mai mare rezultat pe care l-a obţinut un candidat independent la alegerile prezidenţiale”.

„Acest lucru s-a datorat mesajului lui Mircea Diaconu, care a încercat să explice românilor cum se citeşte Constituţia în cheia unui adevărat preşedinte, care doreşte să respecte normele constituţionale, care doreşte să respecte instituţiile fundamentale ale statului, care nu acţionează peste Guvern, nu acţionează împotriva Parlamentului sau a altor instituţii”, a declarat Tăriceanu, duminică seară, la sediul ALDE, după prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne.

