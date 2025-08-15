Economie Curtea de Conturi: Pierderi de peste 1,9 miliarde de lei în București. Nereguli la primării, spitale și companii municipale







Curtea de Conturi a României a publicat un nou raport privind gestionarea fondurilor publice în Capitală, evidențiind pierderi și abateri financiare în valoare de peste 1,9 miliarde de lei, adică aproximativ 385 de milioane de euro.

Problemele descoperite vizează nu doar Primăria Generală, ci și administrațiile de sector, spitalele, direcțiile de asistență socială, precum și companiile municipale.

Deși veniturile Bucureștiului au crescut în 2023 cu 17,6% față de anul anterior, ajungând la 21,8 miliarde de lei (aproximativ 4,4 miliarde de euro), cheltuielile au crescut cu un ritm și mai accelerat, cu 23,5%, ceea ce a generat un deficit bugetar de 307,8 milioane de lei (circa 62,2 milioane euro). Prin contrast, în 2022, Capitala înregistra un excedent de 638,5 milioane de lei.

Printre principalele probleme sistemice semnalate se află lipsa unui sistem contabil unitar, deficiențe în controlul intern managerial și nereguli grave în documentațiile cadastrale.

Conform auditorilor, “personalul din compartimentele financiare, de contabilitate și achiziții publice nu își respectă atribuțiile”, iar această lipsă de rigoare a dus, printre altele, la plăți nejustificate pentru servicii de salubrizare sau deszăpezire, în baza unor suprafețe incorect raportate. De asemenea, “schimbările frecvente ale conducerilor instituțiilor publice” au afectat proiectele pe termen lung și coerența financiară, potrivit Buletin de București.

Raportul Curții de Conturi menționează explicit Societatea de Transport București (STB) și SC Algorithm Construcții S3 SRL, ambele cu un calificativ de audit „contrar”.

În cazul STB, neregulile privesc achiziția unor autobuze etajate pentru turism, care au rămas neutilizate din cauza blocajelor administrative: “obținerea avizelor și licențelor a fost tergiversată de mediul politic”.

La SC Algorithm Construcții S3, auditul a identificat cinci abateri majore, inclusiv lipsa recepției la finalizarea lucrărilor la Hala Laminor și nerespectarea legislației privind achizițiile publice, ceea ce a dus la aplicarea unei amenzi de 30.000 de lei.

Spitalele din București nu au fost ocolite de deficiențe. Spitalul Obregia a primit un calificativ „contrar” și a fost sancționat cu 5.000 de lei pentru opt abateri legate de achiziții publice și lipsa vizei de control financiar.

Spitalul Filantropia a înregistrat șapte nereguli, inclusiv deficiențe în inventariere și achiziții nelegale. Singura unitate medicală auditată fără probleme a fost Spitalul “Dr. Ioan Cantacuzino”.

Nici direcțiile de asistență socială nu au scăpat: în Sectoarele 1, 2 și 3, auditorii au descoperit funcționarea fără autorizații de securitate la incendiu și utilizarea necorespunzătoare a bunurilor din rezerva de stat.

În ciuda unui grad de implementare al măsurilor corective de 93,1%, Curtea de Conturi semnalează că problemele majore persistă. Deși multe entități au luat măsuri după controale, “persistența unor abateri repetitive” indică existența unor deficiențe structurale adânc înrădăcinate. Printre acestea se numără: acordarea de salarii peste limita legală, lipsa anchetelor administrative după condamnări sau decizii judecătorești nefavorabile și decontări de servicii pe baza unor estimări, nu pe suprafețe cadastrate reale.

În cazul companiei SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prejudiciile însumează 5,7 milioane de lei, ca urmare a unor investiții ineficiente după pierderea autorizației de mediu. SC Totul Verde SA, din subordinea Sectorului 4, a fost notată “cu rezerve”, fiind acuzată că nu a virat dividende de 4 milioane de lei și nu a urmărit recuperarea unei garanții în valoare de 950.000 de lei.

“Persistența problemelor în ciuda creșterii conformării arată limitele actuale ale managementului financiar din administrația bucureșteană”, concluzionează raportul. În lipsa unei reforme structurale reale, capitala continuă să piardă zeci de milioane de euro anual prin incompetență, neglijență și lipsă de responsabilitate managerială.