Curtea de Apel București a comunicat vineri, 4 iunie, motivarea hotărârii privind redeschiderea anchetei legată de violențele de la mitingul din 10 August 2018. Judecătorii au admis plângerea unui protestatar care a contestat decizia de clasare a dosarului a DIICOT.

Magistrații Curții de Apel București consideră că „procurorul DIICOT nu a audiat nici o persoană vătămată, nici un suspect și nici un martor (cu excepția martorilor Dan Carmen Daniela, Cliseru Speranța, Bădulescu Aurelian, Mastan Alin Ionel)”.

Mai mult, conform hotărârii publicate de Curtea de Apel, procurorul nu a solicitat de la operatorii de telefonie mobilă date din care să reiasă dacă au existat convorbiri între suspecții din dosarul 10 august. Judecătorii au stabilit că probele administrate de procuror nu sunt suficiente pentru a clarifica faptele legate de organizarea, conducerea și modul de intervenție al jandarmilor împotriva manifestanților.

„Din examinarea dosarului de urmărire penală, rezultă că procurorul DIICOT nu a audiat nici o persoană vătămată, niciun suspect și niciun martor (cu excepția martorilor Dan Carmen Daniela, Cliseru Speranța, Bădulescu Aurelian, Mastan Alin Ionel).

Cu toate că suspecţii nu au dat declaraţii, iar percheziţia terminalelor mobile nu a putut fi efectuată, nu au fost solicitate de catre procurorul DIICOT mijloace de probă de natură tehnică si nu s-au obtinut datele de trafic şi de localizare, prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, pentru a se clarifica existenţa comunicărilor între suspecţi”, se arată în motivarea Curții de Apel București.

Lipsa unei expertize criminalistice, reclamată de instanță

O altă problemă identificată de judecători în lucrarea procurorului DIICOT a fost lipsa unei expertize criminalistice. Aceasta ar trebui să clarifice, conform motivării instanței, dacă muniția folosită de Jandarmeria Română „puteau fi apte a exploda și a genera astfel particule/schije supraîncălzite/fragmente/flacară dar și măsura în care puteau provoca leziuni atât de grave participanților la protest”.

Judecătorii au opinat că procurul ar fi trebuit să clarifice dacă forțele jandarmeriei au folosit legal gazul lacrimogen împotriva protestatarilor.

„Nu a fost efectuată în faza de urmărire penala o expertiza criminalistica care sa lamureasca pe deplin măsura în care elementele de muniție folosite de Jandarmeria Romana in ziua de 10.08.2018 si in noaptea de 10/11.08.2018 puteau fi apte a exploda si a genera astfel particule/schije supraincalzite/fragmente/flacara dar si masura in care puteau provoca leziuni atat de grave participanților la protest”, se arată în document.

Judecătorul care a redeschis dosarul a stabilit ca ancheta să fie făcută de Secția Parchetelor Militare, care să verifice și dacă Jandarmeria a folosit alt tip de muniție și de gaze decât cele declarate.

„Cele mai sus expuse impun trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare, astfel încât să fie administrate unitar toate probele pertinente, concludente şi utile aflării complete a adevărului”, se mai arată în decizia de redeschidere a dosarului.

Concluziile judecătorilor

În aceste condiții, au stabilit judecătorii, probele administrate în dosar sunt insuficiente pentru a clarifica toate aspectele legate de aces

„În aceste condiții, probele administrate în faza de urmărire penală în dosarul nr. 2122/D/P/2019 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu sunt suficiente pentru a considera deplin lamurite faptele legate de organizarea, conducerea și modul de intervenție al forțelor de ordine din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române împotriva manifestanților care au participat la protestul din data de 10 august 2018 desfășurat în Piața Victoriei din București” se mai arată în motivare.