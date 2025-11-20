Cumpărătorul toaletei din aur de 12,1 milioane de dolari, în sfârșit identificat

O toaletă realizată din aur de 18 carate de artistul italian Maurizio Cattelan, care fusese furată de la Palatul Blenheim, a fost recent vândută pentru suma impresionantă de 12,1 milioane de dolari (echivalentul a 9,3 milioane de lire sterline).

Această piesă fastuoasă, creată de artistul italian Maurizio Cattelan, a fost recent vândută la licitație și există șanse ca publicul larg să poată să o admire în curând.

„Tronul” de aur al lui Cattelan nu oferă doar o experiență VIP în momentele intime, ci are și o poveste aparte. În 2019, toaleta de lux a fost furată din Palatul Blenheim, eveniment care a atras atenția internațională.

Recent, obiectul unic a fost achiziționat pentru 12,1 milioane de dolari (aproximativ 9,3 milioane de lire sterline) de către Ripley’s Believe It or Not!, brandul de muzee și atracții care prezintă colecții de artefacte și exponate neobișnuite și surprinzătoare din întreaga lume.

„Cu ocazia Zilei Mondiale a Toaletei, Ripley’s Believe It or Not! anunță cu entuziasm achiziția unui obiect cu totul ieșit din comun: o toaletă din aur masiv, cumpărată pentru 12,1 milioane de dolari”, se arată în comunicat.

Lucrarea, semnată de artistul Maurizio Cattelan și intitulată „America”, devine astfel cel mai valoros exponat din colecția Ripley’s. Muzeul plănuiește să expună sculptura în toată splendoarea sa, oferind vizitatorilor șansa de a se apropia de cel mai extravagant obiect de baie din lume.

Toaleta „America” a artistului Maurizio Cattelan este o operă de artă complet funcțională, realizată din peste 100 de kilograme de aur masiv de 18 carate. Piesa originală a fost instalată în 2016 într-o toaletă publică a Muzeului Guggenheim din New York, unde, potrivit relatărilor, a fost folosită de peste 100.000 de vizitatori înainte de a fi mutată la Palatul Blenheim, în Oxfordshire.

Trei ani mai târziu, toaleta a fost furată, stârnind un val de reacții. Ulterior, s-a aflat că o a doua versiune a toaletei de aur a fost scoasă la licitație la casa Sotheby’s din New York, primind o singură ofertă.

Prețul de pornire al licitației a fost stabilit în funcție de greutatea toaletei în aur, aproximativ 10 milioane de dolari (7,6 milioane de lire sterline). După o perioadă de incertitudine privind cumpărătorul, Ripley’s Believe It or Not! a dezvăluit pe social media că a achiziționat piesa, exprimându-și entuziasmul.

Maurizio Cattelan este un artist italian contemporan, recunoscut pentru sculpturile și instalațiile sale satirice, provocatoare și adesea umoristice. Supranumit „jokerul lumii artei”, el utilizează frecvent umorul negru pentru a critica instituțiile.

Printre lucrările sale controversate, pe lângă toaleta din aur masiv, se numără „Comedian”, o operă conceptuală constând într-o banană proaspătă lipită cu bandă adezivă pe un perete. Aceasta a fost expusă pentru prima dată de Galerie Perrotin la Art Basel Miami Beach, în decembrie 2019, și s-a vândut în trei ediții, fiecare pentru până la 150.000 de dolari.

Lucrarea vine însoțită de un certificat de autenticitate și de instrucțiuni care prevăd înlocuirea bananei săptămânal. „Comedian” a generat o dezbatere globală privind valoarea și semnificația artei, atunci când artistul David Datuna a consumat banana în timpul expoziției. În noiembrie 2024, o ediție a lucrării a fost vândută pentru 6,2 milioane de dolari la Sotheby’s New York către antreprenorul în criptomonede Justin Sun, potrivit Daily Star.