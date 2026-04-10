Cum te ajută certificatul energetic să vinzi o locuință la un preț mai mare. Ghid complet pentru proprietari

Certificatul energetic este un document esențial pentru orice tranzacție imobiliară. Fie că vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi un apartament, acest act oferă informații despre performanța energetică a locuinței, indicând clasa energetică (de la A la G) și nota energetică (între 1 și 100). Clasa A semnalează cea mai bună eficiență energetică, în timp ce clasa G arată un consum ridicat, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul furnizorului PPC.

Documentul are caracter informativ și le permite cumpărătorilor să estimeze costurile cu întreținerea apartamentului. Un apartament cu certificat energetic de clasa A poate avea un consum mediu de 125 kWh/mp/an, în timp ce unul clasificat G poate depăși 820 kWh/mp/an, spun experții de la The Energy Policy Group (EPG).

Certificatul energetic este obligatoriu pentru vânzarea sau închirierea unui apartament. În cazul clădirilor noi, responsabilitatea obținerii acestuia îi revine investitorului, fiind inclus în documentația pentru recepția finală a lucrărilor. Lipsa certificatului poate atrage nulitatea relativă a contractului de vânzare-cumpărare, conform Legii nr. 159/2013.

În plus, documentul este necesar pentru: înscrierea rolului fiscal al clădirii, efectuarea lucrărilor de reabilitare termică și, în cazul programului Prima Casă, pentru demonstrarea încadrării locuinței în clasele de eficiență energetică A, B sau C. Certificatul se reînnoiește la 10 ani sau după renovări majore care modifică consumul energetic.

Certificatul energetic poate fi obținut exclusiv de la un auditor energetic atestat, care poate fi de gradul I sau II. Auditorii de gradul I au competența de a evalua toate tipurile de clădiri, în timp ce auditorii de gradul II pot lucra doar cu apartamente, case și instalațiile acestora. În plus, auditorii pot avea specializări diferite, fie în domeniul construcțiilor, fie în instalații, sau pot combina ambele domenii, în funcție de expertiza lor profesională.

Pentru apartamente, documentele necesare sunt următoarele: cartea de identitate a proprietarului, actul de proprietate, planul imobilului, cartea tehnică a construcției (dacă există) și alte acte solicitate de auditor.

Acesta poate solicita informații suplimentare despre anul construcției, tipul ferestrelor și al pereților, sistemele de încălzire, instalațiile electrice și sanitare, precum și despre suprafața utilă a locuinței.

Tariful pentru obținerea unui certificat energetic pentru apartament începe de la 250 de lei, dar poate depăși 500 de lei în cazul locuințelor cu suprafață mare. Documentul este valabil timp de 10 ani, cu excepția situațiilor în care se realizează lucrări care afectează eficiența energetică a clădirii.

Pentru vânzători, deținerea unui certificat energetic cu un scor ridicat poate crește considerabil atractivitatea apartamentului pe piața imobiliară și poate influența în mod direct prețul de vânzare, deoarece un consum redus de energie atrage mai mulți cumpărători sau persoane interesate de închiriere, care sunt atenți la costurile lunare de întreținere și la eficiența locuinței.

În cazul cumpărătorilor, certificatul energetic oferă o imagine clară și transparentă asupra costurilor reale cu întreținerea imobilului și permite evaluarea precisă a eficienței energetice a locuinței, indicând totodată posibile măsuri de îmbunătățire care pot crește clasa energetică a clădirii și reduce consumul de energie pe termen lung, contribuind astfel la economii semnificative și la un stil de viață mai sustenabil.