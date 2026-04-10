Cum te ajută certificatul energetic să vinzi o locuință la un preț mai mare. Ghid complet pentru proprietari

Case. Sursa foto: Freepik
Certificatul energetic este un document esențial pentru orice tranzacție imobiliară. Fie că vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi un apartament, acest act oferă informații despre performanța energetică a locuinței, indicând clasa energetică (de la A la G) și nota energetică (între 1 și 100). Clasa A semnalează cea mai bună eficiență energetică, în timp ce clasa G arată un consum ridicat, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul furnizorului PPC.

Certificatul energetic, important pentru cei care vor să vândă o locuință

Documentul are caracter informativ și le permite cumpărătorilor să estimeze costurile cu întreținerea apartamentului. Un apartament cu certificat energetic de clasa A poate avea un consum mediu de 125 kWh/mp/an, în timp ce unul clasificat G poate depăși 820 kWh/mp/an, spun experții de la The Energy Policy Group (EPG).

Certificatul energetic este obligatoriu pentru vânzarea sau închirierea unui apartament. În cazul clădirilor noi, responsabilitatea obținerii acestuia îi revine investitorului, fiind inclus în documentația pentru recepția finală a lucrărilor. Lipsa certificatului poate atrage nulitatea relativă a contractului de vânzare-cumpărare, conform Legii nr. 159/2013.

În plus, documentul este necesar pentru: înscrierea rolului fiscal al clădirii, efectuarea lucrărilor de reabilitare termică și, în cazul programului Prima Casă, pentru demonstrarea încadrării locuinței în clasele de eficiență energetică A, B sau C. Certificatul se reînnoiește la 10 ani sau după renovări majore care modifică consumul energetic.

Cele mai ușoare și delicioase salate de post
Cele mai ușoare și delicioase salate de post
Centrul țării, cuprins de ninsori abundente. Drumarii le recomandă șoferilor să își echipeze mașinile pentru minivacanța de Paște
Centrul țării, cuprins de ninsori abundente. Drumarii le recomandă șoferilor să își echipeze mașinile pentru minivacanța de Paște
Pașii necesari pentru obținerea documentului

Certificatul energetic poate fi obținut exclusiv de la un auditor energetic atestat, care poate fi de gradul I sau II. Auditorii de gradul I au competența de a evalua toate tipurile de clădiri, în timp ce auditorii de gradul II pot lucra doar cu apartamente, case și instalațiile acestora. În plus, auditorii pot avea specializări diferite, fie în domeniul construcțiilor, fie în instalații, sau pot combina ambele domenii, în funcție de expertiza lor profesională.

Pentru apartamente, documentele necesare sunt următoarele: cartea de identitate a proprietarului, actul de proprietate, planul imobilului, cartea tehnică a construcției (dacă există) și alte acte solicitate de auditor.

Acesta poate solicita informații suplimentare despre anul construcției, tipul ferestrelor și al pereților, sistemele de încălzire, instalațiile electrice și sanitare, precum și despre suprafața utilă a locuinței.

Certificat energetic 2026. Cât plătesc proprietarii pentru obținerea acestuia

Tariful pentru obținerea unui certificat energetic pentru apartament începe de la 250 de lei, dar poate depăși 500 de lei în cazul locuințelor cu suprafață mare. Documentul este valabil timp de 10 ani, cu excepția situațiilor în care se realizează lucrări care afectează eficiența energetică a clădirii.

Pentru vânzători, deținerea unui certificat energetic cu un scor ridicat poate crește considerabil atractivitatea apartamentului pe piața imobiliară și poate influența în mod direct prețul de vânzare, deoarece un consum redus de energie atrage mai mulți cumpărători sau persoane interesate de închiriere, care sunt atenți la costurile lunare de întreținere și la eficiența locuinței.

În cazul cumpărătorilor, certificatul energetic oferă o imagine clară și transparentă asupra costurilor reale cu întreținerea imobilului și permite evaluarea precisă a eficienței energetice a locuinței, indicând totodată posibile măsuri de îmbunătățire care pot crește clasa energetică a clădirii și reduce consumul de energie pe termen lung, contribuind astfel la economii semnificative și la un stil de viață mai sustenabil.

Stiri calde

08:59 - Cele mai ușoare și delicioase salate de post
08:54 - Centrul țării, cuprins de ninsori abundente. Drumarii le recomandă șoferilor să își echipeze mașinile pentru minivaca...
08:48 - Mircea Lucescu, dezvăluiri din „Epoca de Aur”: „Valentin Ceaușescu mi-a cerut de două ori să fug din țară”
08:43 - Între Evanghelie, pastorul Niemöller și CNA
08:37 - Adevărul istoric despre absența lui Dobrin la Guadalajara 1970. Răzvan Ioan Boanchiș demontează miturile apărute după...
08:30 - Care e cel mai mare păcat pe care-l poți face în Vinerea Mare

Între Evanghelie, pastorul Niemöller și CNA
Între Evanghelie, pastorul Niemöller și CNA
Dan Andronic și Victor Ciutacu, dialog despre slalomul făcut de Realitate Plus printre taxe
Dan Andronic și Victor Ciutacu, dialog despre slalomul făcut de Realitate Plus printre taxe
Victor Ciutacu: Un singur președinte al României nu și-a dezamăgit alegătorii. Care e explicația
Victor Ciutacu: Un singur președinte al României nu și-a dezamăgit alegătorii. Care e explicația

Proiecte speciale