Satul în care o casă de vacanță costă cât un apartament în inima Capitalei. Andreea Esca a dat tonul investițiilor în zonă

Bivolite. Sursa foto: Captură video
Comuna Porumbacu, situată la marginea apuseană a fostului județ Făgăraș, pe malul Oltului, se întinde de la zona de șes până la versantul nordic al Munților Făgăraș. Din acest teritoriu fac parte localitățile Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Scoreiu, Sărata și Colun. Porumbacu de Sus a devenit o destinație preferată pentru cei care caută o casă de vacanță, mai ales după ce Andreea Esca a dat tonul investițiilor în zonă. 

Un sat cu un farmec aparte

Pe străzile din Porumbacu, turiștii au ocazia să retrăiască bucuria copilăriei, să savureze laptele proaspăt de bivoliță și să respire aerul de la poalele Munților Făgăraș.

Deși majoritatea caselor din Porumbacu de Sus sunt foarte vechi, ele păstrează farmecul de altădată și sunt considerate adevărate bijuterii arhitecturale. Proprietarii care au rămas în zonă au înțeles că restaurarea nu înseamnă modernizare totală, ci păstrarea identității și a caracterului original al locuințelor.

Restaurarea acestor case presupune folosirea materialelor tradiționale și evitarea soluțiilor moderne care ar altera aspectul autentic. Termopanele, tencuiala industrială sau alte materiale contemporane sunt înlocuite cu tâmplărie din lemn, acoperișuri de șindrilă sau piatră naturală, iar finisajele interioare respectă stilul original al locuinței.

Munții Făgăraș

Munții Făgăraș. Sursa foto: Facebook/Primaria Porumbacu

O casă de vacanță costă cât un apartament în Capitală

Conform anunțurilor publicate pe OLX, cei care vor să cumpere o casă veche în sat trebuie să aibă un buget de 70.000-80.000 de euro.

În schimb, cei care vor să investească într-o casă de vacanță utilată și adaptată la cerințele actuale trebuie să știe că o astfel de proprietate ajunge la aproape 200.000 de euro.

Andreea Esca deține în acest sat o pensiune, iar Tudor Chirilă și alți bucureșteni au cumpărat case de vacanță, atrăși de frumusețea și liniștea locului.

Porumbacu

Porumbacu. Sursa foto: Facebook/Primaria Porumbacu

Cum te poți relaxa dacă ajungi în acest sat din județul Sibiu

Vizitatorii se pot plimba cu bicicleta pe dealuri și prin păduri, pot face drumeții până la Cabana Negoiu sau se pot relaxa în plimbări cu căruța.

Printre obiectivele turistice se numără Castelul de Lut Valea Zânelor, Parcul „Povestea Calendarului”, Parcul „Panoramic Parc Avrig”, palatul și parcul Brukenthal din Avrig, precum și Mănăstirea Cisterciană din Cârța.

De asemenea, cei care ajung în zonă pot vizita herghelia de la Sâmbăta de Sus sau pot urca până la Bâlea Lac.

