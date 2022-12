Cum se scuză Părintele Calistrat după bătaia provocată: Nu e nimeni mort. Am fost puțin neatent

Părintele Calistrat Cfifan a bătut două enoriașe,dar a fost iertat și a revenit în Sfântul Altar. Arhiepiscopia Iașilor i-a dat a doua șansă și l-a lăsat să slujească, chiar dacă acesta nu se simte vinovat.

Preotul Calistrat Chifan: „Noi suntem iertaţi, că doar nu e mort nimeni, toată lumea e vie, nu-i accident, nu-i crimă, nu-i nimica. A fost o greșeală, o dublă greșeală, adică și din partea acelor enoriașe. Am fost puțin neatent și ne-am aprins că ele comentau, au depus plângerea lor și atâta tot. Am fost chemat la ordin, am recunoscut.”

Lucian Apopei, director de comunicare Arhiepiscopia Iașilor: „Pentru un preot este foarte dureros să nu poți sluji, să fie oprit de la slujire. Mai mult de atât, au avut de suferit și credincioșii, ucenicii care l-au căutat”, informează Pro TV.

Părintele Calistrat slujește din nou

Părintele Calistrat și-a reluat deja postul și a fost filmat în faţa altarului, în timp ce slujea alături preotul Ionuț Hristostom Turtoi. „Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni a fost oprit de la slujirea celor sfinte pe durata cercetărilor, care s-au încheiat pe 23 noiembrie. Atunci s-a luat decizia de a fi oprit pentru încă o perioadă de 30 de zile de la slujirea celor sfinte. Poate spuneţi că e o pedeapsă prea blândă, însă pentru un preot este un lucru foarte dureros să nu poată sluji.

Mai mult, această pedeapsă i-a afectat şi pe credincioşii care au continuat să vină la Mănăstirea Vlădiceni, dar nu s-au mai putut spovedi, cum făceau de obicei, la Părintele Calistrat”, a spus Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Pe 27 decembrie, victimele au depus o cerere la Mitropolie în care subliniau: „nu am fost primite nici până în acest moment în audienţă la IPS Teofan, nu am fost audiate în cadrul cercetărilor şi nu am primit NICIUN răspuns la cele 11 cereri pe care le-am formulat în acest caz”.